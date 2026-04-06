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伊朗局勢 | 伊朗發動第97波反擊攻勢 導彈直接擊中以色列住宅大樓

即時國際
更新時間：09:17 2026-04-06 HKT
發佈時間：09:17 2026-04-06 HKT

伊朗伊斯蘭革命衛隊周日（5日）發聲明說，伊朗發動「真實承諾－4」行動第97波攻勢，摧毀美國和以色列在波斯灣及周邊國家的多個重要目標。另據法爾斯通訊社等多家伊朗媒體周一（6日）報道，一枚炮彈擊中了位於伊拉克埃爾比勒的美國領事館。以色列北部城市海法一棟7層高住宅大樓遭伊朗導彈直接命中，造成至少2人死亡，4人受傷，消防員正在瓦礫堆中搜尋3名失蹤者。

打擊科威特及阿聯酋美軍基地 釀25傷亡

在最新一波攻勢中，伊朗革命衛隊使用多枚彈道導彈和多架精確制導無人機，摧毀位於科威特穆罕默德·艾哈邁德海軍基地附近一處隱蔽的美軍聚集地。此外，一艘以色列船隻在阿聯酋傑貝阿里港航道中被一枚「卡迪爾」海基巡航導彈擊中，該船仍在燃燒。

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救援人員在海法市大樓瓦礫堆中搜尋3名失蹤者。美聯社
救援人員在海法市大樓瓦礫堆中搜尋3名失蹤者。美聯社
遭伊朗導彈直接擊中的海法住宅大樓淪為廢墟。美聯社
遭伊朗導彈直接擊中的海法住宅大樓淪為廢墟。美聯社
搜救人員持續搜尋失蹤者。路透社
搜救人員持續搜尋失蹤者。路透社
以色列北部城市海法一棟7層高住宅大樓遭伊朗導彈直接命中。路透社
以色列北部城市海法一棟7層高住宅大樓遭伊朗導彈直接命中。路透社

聲明提到，伊朗上周六（4日）對美軍在阿聯酋聚集地的打擊造成25人傷亡。

海法市7層高住宅大樓中彈 2死4傷

此外，以色列北部城市海法一棟7層高住宅大樓遭伊朗導彈直接命中，炸彈穿透了部分結構，造成至少2人死亡，4人受傷。消防員正在瓦礫堆中中搜尋3名失蹤者

緊急救援部隊的影片顯示，在人口稠密區一棟被夷平的建築物殘骸冒出濃煙，救援人員在路上鋪設擔架，以收治傷患。

炮彈擊中伊拉克美國領事館

另據法爾斯通訊社等多家伊朗媒體周一（6日）報道，伊拉克埃爾比勒的美國領事館，遭一枚炮彈擊中。

伊朗軍隊周日上午又使用無人機襲擊以色列南部城市迪莫納附近的石化基礎設施和位於科威特布比延島的美軍基地。

攻擊以色列石化設施

公告說，伊朗軍隊對位於迪莫納附近的「石化工業設施和石油產品儲罐」以及位於布比延島軍事基地內的設備倉庫、衛星通信設施和美軍指揮部發動無人機襲擊，以此作為對美以打擊的果斷回應。

公告說，這輪受打擊的以色列石化工業、石油產品以及地下應急燃料儲備對滿足以南部地區的能源需求至關重要。
　　

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