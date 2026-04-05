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阿提米絲2號︱繞月太空人10天任務「豪華」菜單曝光 多達189種「度身訂制」食物

即時國際
更新時間：10:17 2026-04-05 HKT
發佈時間：10:17 2026-04-05 HKT

美國太空總署(NASA)本月1日開展「阿提米絲2號」載人繞月飛行任務，以新一代登月火箭把搭載4名太空人的「獵戶座」飛船送上太空。此次旅程為期10天，太空人將飛越月球背面。在飛船里，食物不僅關乎口味，更直接關係到太空人的健康和任務表現。他們一日三餐吃甚麼？怎麼吃？背後有哪些考量？

據NASA公布的資料，他們為太空人準備了一份相當「豪華」的菜單：多達189種食物，其中「主菜」16款，甜品6類，飲料超10種，咖啡精確配備到43杯。

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兼顧個人喜好和「情緒價值」

從設計上看，這套菜單既要適應太空環境，也要兼顧個人喜好和「情緒價值」。例如，粟米餅成為重要主食，共準備了58個。相比麵包，粟米餅不易掉渣，在失重環境中更安全，還可以捲着其他食物吃，堪稱太空版「萬能主食」。

飲料方面，除了咖啡、茶、果汁等基本款，還有香草、士多啤梨、朱古力口味的「早餐飲料」，相當於把補水和營養補給合在一起。

在漫長飛行中，情緒調節相當重要，因此還為太空人準備了讓心情愉悅的甜點。菜單里甜品種類豐富，不僅有布甸、曲奇餅、蛋糕、朱古力等常見款式，還有脆皮水果餡餅、糖衣杏仁等，既可補充能量，也有助於緩解壓力、提振狀態。

有趣的是，菜單裡還配有多種辣醬、芥末等重口味調料。前太空人弗茨解釋，這是由於失重狀態下味覺會變遲鈍，往往更偏好重口味食物。在飛行前測試階段，太空人對菜單進行試吃、打分。NASA綜合他們的口味偏好、營養需求及飛船的載荷限制等因素，最終確定這份「定製版」菜單。

「獵戶座」飛船上的食物主要包括三類：即食食品、復水食品以及經高溫處理的罐頭等熱穩定食品。太空人可以利用飛船的飲用水系統為食物復水，並使用類似公文包大小的加熱裝置對餐食加熱，讓食物口感更接近日常。

與上世紀「阿波羅」時代相比，如今的太空食品已明顯升級。早期太空人常食用「牙膏狀」的食物，種類有限。另外，NASA上周五晚稱，4名太空人已完成從地球往月球途中一半的距離。

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