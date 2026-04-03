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伊朗局勢｜革命衛隊聲稱擊落第2架美軍「F-35」 專家分析殘骸照只是F-15

即時國際
更新時間：21:57 2026-04-03 HKT
發佈時間：21:57 2026-04-03 HKT

美國、以色列在中東聯手交戰伊朗迄今（3日）34天，中東多地空襲持續。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今宣稱在國境中部上空擊落第2架美軍F-35戰機，還附上戰機殘骸影像，社交平台網友熱議。有開源情報帳號指出，殘骸應是F-15E而非F-35的結論。美國媒體找到澳洲空軍退役軍官檢視，專家從幾個特徵，認出伊朗媒體公布的是F-15的殘骸，還明確指出這架軍機隸屬美軍哪個編隊。

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半島電視台較早前報導，IRGC透過旗下的法斯通訊社，發布擊落第2架美軍F-35的消息，並稱戰機「徹底墜毀」，無法獲得任何與飛行員有關的訊息。伊朗梅爾通訊社則稱，戰機墜毀時「劇烈爆炸」，飛行員不太可能彈射逃生成功。美軍中央司令部無任何說明。

有線電視新聞網（CNN）指出，法斯通訊社只發布的照片僅有飛機殘骸，最大的一塊殘骸與人同高。照片之一是殘骸尾翼，可辨認出「美國駐歐空軍」標誌的一部分，這是美軍F-15尾翼特徵之一，尾翼頂端還有紅白相間條紋。另一片殘骸有「注意：僅可用非磁性緊固件」（"CAUTION USE ONLY NON-MAGNETIC FASTENERS"）字樣，也與F-15由兩架發動機之一延伸至機尾與水平尾翼交會部位的零件特徵吻合。

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專家精確說出F-15所屬部隊

澳洲皇家空軍退役軍官、格里菲斯亞洲研究所（GAI）研究員萊頓（Peter Layton）接受CNN採訪分析：「從機身結構觀察，這無疑是F-15戰鬥機。從尾翼條紋標誌來看，這架戰機隸屬於駐紮英國拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）的第48戰鬥機聯隊。」

F-35是美軍第5代戰鬥機，在今次美以對伊朗戰爭中，上一次美軍F-35傳出遭伊朗擊中是3月19日，但IRGC當時並未公布殘骸圖片佐證。美軍中央司令部說明，一架第五代匿蹤戰鬥機在伊朗上空執行作戰任務時出了狀況，戰機平安降落且飛行員平安。中央司令部當時不僅否認IRGC擊落戰機的說法，並強調美軍已清點所有戰機，IRGC至少發布6次類似假訊息。

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