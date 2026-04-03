傳特朗普考慮再換閣員 美媒點名商務部長及FBI局長

美國《大西洋》月刊及政治新聞網站Politico周四引述消息人士透露，白宮正積極討論把聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）、陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）以及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等多名高官革職，但總統特朗普尚未作出最終決定。

在此之前，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及司法部長邦迪（Pam Bondi）已遭解職，報道指特朗普現時考慮進一步調整內閣。除了上述高官外，勞工部長查韋斯－德雷默（Lori Chavez-DeRemer）也被點名。

相關新聞：

特朗普撤換司法部長邦迪 傳因不滿處理愛潑斯坦調查文件手法

傳特朗普不滿處特尼克。美聯社

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾亦遭點名。路透社

陸軍部長德里斯科爾地位可能不保。美聯社

勞工部長查韋斯－德雷默傳出婚外情。路透社

據報特朗普曾對盧特尼克和查韋斯-德雷默表達不滿與失望。

特朗普政府一名知悉內閣動態的不具名官員告訴Politico：「他（特朗普）很生氣，他可能會調整人事。」

涉愛潑斯坦醜聞 處特尼克岌岌可危

其中盧特尼克的去留常成為華府茶餘飯後話題，這位華爾街大亨是特朗普老友，但在白宮內少有其他盟友，長久以來一直有傳言說他官位岌岌可危。

批評者認為這位商務部長作風強勢，容易引發爭議，他經常向特朗普提出一些不成熟的構想，最終需要其他人收拾善後。他今年較早前因名字出現在淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件中而面臨兩黨呼籲下台的壓力。

另一名資深官員表示，這波潛在高層人事異動聚焦於特朗普認為「表現欠佳或引起太多負面關注」的內閣成員。

勞工部長傳婚外情 工作時飲酒

查韋斯-德雷默先前因被控工作時飲酒、與保安人員發生婚外情等醜聞受到勞工部督察長調查。此外，督察長還在調查她的幕僚是否不當利用官方活動為她安排私人行程。

被點名人士的去留目前尚未作出最終決定，特朗普過去也曾考慮開除下屬，隨後又放棄。

