美36歲人妻中學教師被捕 涉與未成年男生課室多次性戰

美國新澤西州1名36歲中學女教師，涉年前與一名當時未成年的男學生，在課室、汽車內多次發生性關係，於26日被捕，如控罪成立，最重可能被判囚20年。

最高可被囚20年

據美媒報道，被捕的是新澤西州華盛頓鎮的果園谷中學教師菲斯勒（Ashley Fisler），她於2014至2023年間在該校任教。

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報道指，有已成年的前學生爆料，指在2021年時，與菲斯勒有不倫關係，二人多次在學校課室性戰，又曾在汽車內車震。

警方表示，從短訊內容中證實，菲斯勒與該學生確實有不正常關係。



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菲斯勒於26日被警方拘捕，她正面臨一級性侵未成年人罪、二級危害兒童福利罪，和二級瀆職罪。如果罪名成立，菲斯勒最高可被判20年監禁。

菲斯勒曾在Facebook分享，2018年，她的丈夫曾在校內，在全班學生面前向菲斯勒求婚。