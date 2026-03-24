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女教師變身多產「女優」 網售自拍性愛片賺逾24萬

即時中國
更新時間：08:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-24 HKT

上海市寶山區法院消息稱，一名湖南28歲女教師通過社交平台，以每段199至299元（人民幣，下同）的價格，向陌生男性兜售自拍的裸體視頻及性愛視頻，由此獲利24萬多元。近日，女教師因製作、販賣淫穢物品牟利罪，被判有期徒刑3年、緩刑3年，罰款25萬元。

微信群發「閃照」引流

通報稱，1998年出生的徐某原為湖南祁東某職業中專女教師。2023年9月起，她通過微信群發「閃照」小程序（「閱後即焚」照片）引流，吸引男性互加微信好友。

之後，徐某將其本人拍攝的裸體視頻及其與他人的性愛視頻，以199元、299元的價格，通過發送微信鏈接的方式出售給伏某、王某等人下載觀看。經鑒定，徐某出售給伏某視頻9部、出售給王某視頻24部，均屬於淫穢物品。

獲利逾¥24萬

經查，自2023年9月至2024年5月，徐某通過微信、支付寶賬號從伏某、王某等人處非法獲利24萬多元。2024年5月徐某被抓獲，到案後坦白罪行，已退出違法所得並預繳罰金，且有立功表現，自願認罪認罰，綜合其情節，酌情從輕處罰。

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