美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判

美國華盛頓州斯波坎市中央谷高中一名已婚女教師，被揭發與一名17歲男學生發展不當關係。案情指出，兩人透過社交平台傳送露骨訊息及不雅影像，其後女教師更趁丈夫外出時，邀請男學生到家中發生性行為。事件因校內流言四起，最終由學生友人向校方舉報而曝光。

訊息充滿性暗示 家中激戰三小時

根據法院文件，當時27歲的女教師麥肯娜·金德雷（McKenna Kindred）與該名男學生自2022年6月開始聯繫。雙方對話內容包括「我想你來我的房間」、「我很喜歡你觸碰我」等親密言詞。檢方透露，麥肯娜曾向學生表示，自己使用情趣用品時會想起對方。

案情指出，女教師趁丈夫（圖）外出時，邀請男學生到家中發生性行為。

女教師麥肯娜·金德雷

麥肯娜於2024年3月被捕，並對一級性行為不當罪名表示認罪。

麥肯娜任教的高中。google圖片

同年11月，麥肯娜趁丈夫外出狩獵，邀請該學生到其住所。男學生向調查人員稱，當晚6時半至7時間抵達，兩人初時在梳化上觀看電影，其後開始親吻，然後發生親密行為，更一度由客廰轉戰睡房，直至晚上10時。其後他們在客廳休息、一同淋浴，學生於晚上11時半左右離開，全程逗留約三至四小時。

母睹女老師向兒子傳送胸部照片

2022年12月，校內有關兩人關係的傳言增多，該學生的友人向學校管理層提供多張兩人對話截圖，內容涉及性暗示及不雅影像。其後，學生母親亦向調查人員表示，曾目睹麥肯娜傳送予其子的胸部照片，以及其子回傳的私密影片，成為案件關鍵證據。

認罪免囚 判緩刑登記為性罪犯

麥肯娜於2024年3月被捕，並對一級性行為不當罪名表示認罪。她最終獲判無須監禁，但須接受兩年緩刑、繳付700美元罰款，並在未來十年內登記為性罪犯。據悉，她已交還教師執照，並與丈夫搬離華盛頓州，其目前職業狀況未明。

本案再度引起社會對教育工作者專業操守的關注，當地學區亦已加強對師生互動的監管指引。