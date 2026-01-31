Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判

即時國際
更新時間：04:28 2026-01-31 HKT
發佈時間：04:28 2026-01-31 HKT

美國華盛頓州斯波坎市中央谷高中一名已婚女教師，被揭發與一名17歲男學生發展不當關係。案情指出，兩人透過社交平台傳送露骨訊息及不雅影像，其後女教師更趁丈夫外出時，邀請男學生到家中發生性行為。事件因校內流言四起，最終由學生友人向校方舉報而曝光。

訊息充滿性暗示  家中激戰三小時

根據法院文件，當時27歲的女教師麥肯娜·金德雷（McKenna Kindred）與該名男學生自2022年6月開始聯繫。雙方對話內容包括「我想你來我的房間」、「我很喜歡你觸碰我」等親密言詞。檢方透露，麥肯娜曾向學生表示，自己使用情趣用品時會想起對方。

案情指出，女教師趁丈夫（圖）外出時，邀請男學生到家中發生性行為。
案情指出，女教師趁丈夫（圖）外出時，邀請男學生到家中發生性行為。
女教師麥肯娜·金德雷
女教師麥肯娜·金德雷
麥肯娜於2024年3月被捕，並對一級性行為不當罪名表示認罪。
麥肯娜於2024年3月被捕，並對一級性行為不當罪名表示認罪。
麥肯娜任教的高中。google圖片
麥肯娜任教的高中。google圖片

同年11月，麥肯娜趁丈夫外出狩獵，邀請該學生到其住所。男學生向調查人員稱，當晚6時半至7時間抵達，兩人初時在梳化上觀看電影，其後開始親吻，然後發生親密行為，更一度由客廰轉戰睡房，直至晚上10時。其後他們在客廳休息、一同淋浴，學生於晚上11時半左右離開，全程逗留約三至四小時。

母睹女老師向兒子傳送胸部照片

2022年12月，校內有關兩人關係的傳言增多，該學生的友人向學校管理層提供多張兩人對話截圖，內容涉及性暗示及不雅影像。其後，學生母親亦向調查人員表示，曾目睹麥肯娜傳送予其子的胸部照片，以及其子回傳的私密影片，成為案件關鍵證據。

認罪免囚 判緩刑登記為性罪犯

麥肯娜於2024年3月被捕，並對一級性行為不當罪名表示認罪。她最終獲判無須監禁，但須接受兩年緩刑、繳付700美元罰款，並在未來十年內登記為性罪犯。據悉，她已交還教師執照，並與丈夫搬離華盛頓州，其目前職業狀況未明。

本案再度引起社會對教育工作者專業操守的關注，當地學區亦已加強對師生互動的監管指引。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
13小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
《長江7號》星女郎張雨綺被公開當小三細節？進佔大屋用元配毛巾：當我婚照你怎麼躺得下？
《長江7號》星女郎張雨綺被公開當小三細節？進佔大屋用元配毛巾：當我婚照你怎麼躺得下？
影視圈
8小時前
巴士安全帶︱條文刪除前不會執法 運物局：將以附屬法例形式刊憲
02:14
巴士安全帶︱條文刪除前不會執法 運物局：將以附屬法例形式刊憲
社會
7小時前
最新人情公價出爐！酒店、酒樓全部$1,000起？禮金創新高 新人借貸結婚成趨勢
最新人情公價出爐！酒店/酒樓全部$1,000起？禮金創新高 新人平均借24萬結婚
生活百科
10小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
14小時前
上環日圓劫案｜日警疑受害人於羽田機場被搶 力保不失後來港再遇劫
上環日圓劫案｜日警疑受害人於羽田機場被搶 力保不失後來港再遇劫
突發
7小時前
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
19小時前