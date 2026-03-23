獲最高人民會議再次推舉 金正恩連任北韓國務委員長

北韓官方朝中社周一（23日）報道，北韓召開第15屆最高人民會議第一場國政活動的第一次會議，再次選出勞動黨總書記金正恩為國務委員會委員長。該職位代表國家，是國家最高領導人，領導國家工作。

今次會議在平壤召開，討論關於修改補充社會主義憲法問題，同時討論關於「選舉國務委員會委員長」，以及「國家指導機關和最高人民會議專門委員會選舉」問題。

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金正恩出席第15屆最高人民會議第一次會議。路透社

會議以「全票」通過決議，推舉金正恩再次出任國務委員會委員長，繼續領導北韓人民，邁向北韓下一個光輝的5年。

趙甬元當選最高人民會議議長

會議又選出趙甬元為最高人民會議議長，亨植和李善權分別當選為副議長，朴泰成則當選內閣總理。

會議選舉產生新一屆國務委員會，趙甬元為第一副委員長，朴泰成為副委員長。

最高人民會議是北韓立法機構，由其正式批准國家政策，通常在勞動黨代表大會後召開，具體化黨決策成為法律。

朝中社指出，這次會議還討論落實於2月召開的勞動黨第9次代表大會提出的國家經濟發展5年規劃，以及2025年國家預算執行情況和2026年國家預算問題。

「朝韓兩國論」會否寫入憲法 備受關注

南韓韓聯社報道，有觀點指出，鑑於北韓此前將兩韓關係定性為「敵對的兩個國家」關係，憲法中的「和平統一」「民族」表述可能會被刪除。而金正恩提出的「朝韓兩國論」是否會被寫入憲法，備受關注。

另外，會議期間，金正恩是否通過施政演說釋放對美、對韓資訊，也備受關注。