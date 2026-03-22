Jordan Wright︱英國真人秀明星離奇溺死布吉水溝 CCTV拍生前驚恐狂奔︱有片

英國人氣真人秀男星賴特（Jordan Wright），離奇溺斃於泰國布吉島一條排水溝，據CCTV顯示，賴特死前情緒失控，對著電話大叫「槍戰」與「爆頭」等說話。

目擊者見在電話狂吼「爆頭」

據泰國及英的媒體報道，33歲的賴特14日被人發現死在布吉島一條水溝，但泰警一直保持低調。直至19日有英國媒體公開賴特的死訊，泰警才證實事件。

泰警之後表示，經多日調查，有路邊CCTV拍到賴特在12日晚11時37分，在邦濤海灘（Bang Tao Beach）水溝邊徘徊，情緒焦躁，有3名外籍遊客指，賴特當時獨自對著電話吼叫，當中有「在他們回來之前，先對準頭部解決掉，來一場該死的槍戰！」隨後又語氣混亂地提到，「你要學會保護自己」以及「別耍詐」等語。



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目擊者指，隨後曾聽到有人涉水走入河中的聲音，約於午夜時分，所有噪音戛然而止。

手機銀包整齊放地上

而在目擊者指賴特在電話疑似與人爭執前12分鐘，另一部CCTV拍到賴特在街上狂奔，神情驚恐四處張望。賴特在短暫返回入住的酒店後，又再衝出門外，闖入隔鄰的荒野。

2日後，有緬甸工人在現場地盤一條水渠，發現賴特遺體，其銀包、手機等整齊放在地上。

布吉島警分局長查納辛（Chanasin Prateep Na Thalang）指，懷疑賴特極端激動下落水後無法爬回岸而溺死。目前正追查其生前的通話對象。

賴特出身自英國埃塞克斯郡，曾參演知名實境秀《The Only Way Is Essex》（TOWIE），於2025年底移居泰國。悲劇發生前幾天，賴特還有在社群分享多張在布吉島享受陽光、泳池與機車生活的照片，並感性寫下「我回家了」