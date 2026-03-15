安徽女赴芭提雅泳池派對工作 離奇昏迷遭神秘男拖走棄屍水溝︱有片

中國女子2月底在泰國芭提雅一個泳池派對中工作後失蹤，之後女子屍體被發現在200多公里外的一條水溝。警方從閉路電視發現，女子在泳池派對呈昏迷，遭1名男子拖走，目前正追查涉案男子。而死者友人，曾收到對方連環「救我」短訊。

曾7發「救我」短訊

據泰國媒體報道，死者為34歲安徽女子Ji Cherngchao（下稱計女）。她失蹤後由中國趕到泰國的31歲男友Zhang Xiaotian（譯名張笑天）向當地媒體表示，女友在芭提雅泳池別墅從事派對娛樂工作，21日，女友一名男性朋友表示，當日下午發現，計女在清晨6時許，曾連發7條「救我」短訊及一個座標，但致電對方卻無人接聽。

張笑天隨即趕到泰國尋人，於23日到農普魯（Nong Prue）警察局報案稱女友失蹤。

警方調查發現，計女當晚曾前往芭提雅一戶泳池別墅擔任派對娛樂人員，當時有數名中國男子住在別墅內。

警方翻看閉路電視後，將一名Zhao姓中國男子列為嫌疑人。閉路電視顯示，該男子與死者關係較親密。嫌疑人陪同計女離開別墅時，計女已呈昏迷狀態。

屍身被棄逾200公里外

嫌疑人將昏迷的計女帶入汽車後，離開芭提雅，往叻丕府方向駛去。

警方不久後，於叻丕府邦帕區（Bang Phae）一處椰子園的溝渠中發現一具女屍，確認是失蹤的計女。現場距計女失蹤的泳池逾200公里。

警方表示，當局會進行屍檢以確定死因，包括確認是否涉及身體傷害或過量飲酒。