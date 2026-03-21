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恐怖分屍案 | 日男殺2女支解藏頭顱 網上搜尋內臟烹調方式

即時國際
更新時間：13:59 2026-03-21 HKT
發佈時間：13:59 2026-03-21 HKT

日本埼玉縣去年5月揭發一宗震驚全國的駭人分屍案，31歲男子齋藤純涉嫌殺害並支解2名女子，還在家中存放其中一名女死者的頭顱。埼玉地方法院上周三（18日）初審此案，齋藤純認罪。而更多犯案細節曝光，包括行兇前上網搜尋「內臟烹調方式」，甚至準備瀉藥，以防止受害人腸道殘留糞便。他被捕後又對警方表示：「我從小就想殺人。」

綜合《讀賣新聞》等日媒報道，齋藤純首次犯案是在2015年，先殺害一名22歲女子；第二次犯案則在2018年，誘騙21歲女大生至住處，隨後殘忍殺害並分屍。

齋藤純坦承犯案。友人提供
齋藤純坦承犯案。友人提供
日本傳媒報道其中一名女死者。影片截圖
日本傳媒報道其中一名女死者。影片截圖

查手機盜竊意外揭發連環殺人案

去年5月警方偵辦一宗手機盜竊案時，搜查齋藤純的住處，意外在房間發現人類頭蓋骨，從而揭發這宗連環殺人案。

齋藤純在接受警方查問時，很快坦承犯案，並表示自己從小就有殺人慾望，決定從網上尋找目標。

他透露，認識一名有自殺傾向的22歲女子，最終成功殺害對方；2018年再次透過網上社交媒體認識另一名21歲女大生，對方同樣在言談中表達輕生念頭，齋藤純則表示願意協助，並於家中殺害她並分屍。

2受害人失蹤多年 被指想自殺

檢方在法庭上表示，齋藤純在次宗案件中，徵得對方同意在死後可以「支解遺體」，避免被家屬發現。更驚悚的是，齋藤純準備發泡膠、冰塊等保存材料，還搜尋「內臟烹調」方式，甚至準備瀉藥防止腸道殘留糞便。

儘管次宗案件女死者一度反悔，齋藤純仍說服她赴約，並指示她初始化手機以免留下位置資訊，最終殺害並把她支解。

據報齋藤純以麻繩將受害人勒斃，而為了不讓行跡敗露，他將死者遺體支解，剔除骨頭後切碎，甚至用水烹煮後始丟棄。

死者父母要求判兇手死刑

次宗案件受害人的父母在法庭上悲憤表示，女兒說要去打工後便失去音訊，他們瘋狂尋找多年，身心瀕臨崩潰。沒想到接到警方通知，竟是女兒已剩頭蓋骨的噩耗，他們對齋藤純大吼：「女兒不是為了成為你的玩具而出生的！」

首宗案件女死者的母親則在案發前收到女兒傳訊「不是輕生而是被殺」，質疑齋藤純的協助自殺根本是預謀犯案，兩家屬都要求判處死刑。

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