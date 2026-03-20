馬斯克擬擴美國太陽能版圖　傳Tesla向中國購29億美元光伏設備

據多名知情人士透露，為實現大幅擴張美國本土太陽能產能的野心，美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）正尋求向中國供應商採購價值高達29億美元（約226億港元）的太陽能板及電池製造設備。

《路透社》報道，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）正計劃在美國增加100吉瓦（GW）的太陽能產能。他早於今年1月曾揚言，太陽能發電絕對足以應付全美國的電力需求，甚至能滿足日益增加的數據中心用電量。特斯拉官網的招聘資訊亦顯示，公司目標是在2028年底前，在美國本土全面部署從原料到成品的太陽能製造生產線。

蘇州邁為科技成主要候選供應商

消息人士指出，全球最大的太陽能電池絲網印刷設備生產商——蘇州邁為科技，正是這項龐大計劃的主要設備候選供應商之一。據悉，該公司目前正積極向中國商務部申請相關的出口許可。此外，深圳市捷佳偉創及拉普拉斯新能源科技等內地企業，亦被列為潛在供應商。

在這筆估計總值達200億元人民幣的採購案中，包括絲網印刷生產線等部分核心設備，均必須獲得中國監管機構的出口批准。雖然目前尚不清楚具體需要審批的設備數量及所需時間，但知情人士透露，這些中國企業已被告知必須在今年秋季前將設備運抵美國得州。

馬斯克計劃在美國增加100吉瓦（GW）的太陽能產能。（法新社）

產能除自用亦擬供電SpaceX衛星

消息人士補充，馬斯克今次大規模建設的太陽能產能，雖然主要是為滿足特斯拉自身的營運需求，但部分電力亦會預留作供應其旗下太空探索科技公司（SpaceX）的衞星網絡之用。