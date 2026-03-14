特朗普助TikTok免遭封殺？傳美政府向投資方收780億元

美國《華爾街日報》引述知情人士報道，總統特朗普政府預計在促成短片TikTok美國業務控制權轉移的交易中，向投資方收取高達100億美元（約780億港元）的巨額費用。

路透社報道，為避免遭美國全面封殺，TikTok母公司中國「字節跳動」（ByteDance）在今年1月已與美方敲定協議。雙方同意成立一家由美資控股的全新合資企業「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）。該公司將透過嚴格的資料隱私和網絡安全措施，保護逾2億美國用戶的資料、應用程式及演算法安全。

（路透社）

新公司估值千億獨立於收購價

美國副總統萬斯（JD Vance）去年9月曾透露，這家專責營運TikTok在美業務的新公司估值約為140億美元（約1,092億港元）。而《華爾街日報》指出，這次爆出的100億美元「費用」，是整個易主協議中獨立且額外支付的一環，並不包含在投資方收購新公司股權的資本之內。

報道披露，這批與特朗普政府關係良好的投資方陣容鼎盛，包括軟件巨頭甲骨文（Oracle）、私募股權投資公司銀湖（Silver Lake），以及阿布扎比投資公司MGX。知情人士透露，在今年1月交易初步完成時，投資方已向美國財政部支付約25億美元（約195億港元）的首期款項，未來還需分多次付款，直至湊夠100億美元的總額。

對於收取這筆天價費用的正當性，特朗普政府官員早前曾辯稱此舉「非常合理」。他們解釋指，全靠特朗普親自介入協助，才得以保住TikTok在美國的營運；加上政府在過程中積極指導與中方的磋商、促成交易，並成功化解國會議員對國家安全的疑慮。

對於有關報道，TikTok與白宮目前均未有即時作出回應。

