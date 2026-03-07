Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美軍指伊朗彈道導彈攻擊銳減90%　轉攻短程干擾全球石油貨運

即時國際
更新時間：09:15 2026-03-07 HKT
發佈時間：09:15 2026-03-07 HKT

美國五角大樓周四表示，伊朗的彈道導彈發射數量已較戰事首日下降90%，無人機攻擊數也較戰役最初幾天下降83%。不過，伊朗低成本的無人機攻擊未歇，干擾石油與貨運仍衝擊全球經濟。

相關新聞：伊朗局勢｜據報有中國貨輪成功通過霍爾木茲海峽  伊軍：僅針對美以歐船隻

美以向伊朗發動軍事行動。(路透社)
美以向伊朗發動軍事行動。(路透社)

短程攻擊仍干擾石油貨運

美國與以色列2月28日對伊朗展開這輪軍事行動。《華爾街日報》指，戰事最初幾天，伊朗對以色列及阿拉伯國家發動多波無人機與導彈攻擊，打擊目標包括美國軍事基地、使館、機場及石油天然氣基礎設施。據五角大樓說法，伊朗迄今已發射500多枚彈道導彈、約2000架無人機，當中大多數被攔截。

衝突監測組織「武裝衝突地點與事件資料庫」則指，從2月28日到3月4日，中東地區的導彈襲擊減少80%，無人機襲擊減少42%。

倫敦智庫「國際戰略研究所」高級研究員哈桑說：「伊朗現在的重點是要能打得久，而不是打得多。」伊朗擁有的短程導彈與無人機數量遠多於能打到以色列的長程彈道導彈。這意味即使是相對小規模的攻擊，伊朗仍可能對全球經濟造成干擾。

相關新聞：伊朗局勢｜恐爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社

美軍中央司令部司令庫珀則表示，美軍已經擊沉或摧毀了30多艘軍艦，並擊中一艘伊朗無人機航母。庫珀周四與防長赫格塞思在位於佛州坦帕的美軍中央司令部總部舉行了聯合記者會。庫珀說：「就在過去幾個小時內，我們擊中了一艘伊朗無人機航母，這艘航母的大小與第二次世界大戰的航母差不多。就在我們說話的時候，它已經着火了。」

據以色列國防軍參謀總長札米爾稱，對伊朗的軍事行動已從突襲階段轉向「下一階段」。他指第二階段的重點是「加強對伊朗政權根基與其軍事能力的打擊」。

此外，南韓外長趙顯向國會表示，首爾當局正與駐韓美軍就愛國者導彈系統等武器可能重新部署進行磋商。據悉南韓的愛國者防空導彈等攔截系統可能部分調往中東，以應對美伊戰事升溫造成的攔截導彈需求壓力。

