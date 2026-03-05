伊朗局勢｜哈梅內伊次子傳內定接班 外媒揭神秘身世：掌數十億美元資產

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）身亡後，德黑蘭政權核心在戰火中完成「二代接班」。多家外媒披露，負責遴選領袖的「專家會議」（Assembly of Experts）已秘密表決，選定哈梅內伊的56歲次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新任最高領袖。這位長期隱身幕後的「二皇子」正式起底，他雖無正式公職，卻憑藉與革命衛隊（IRGC）的鐵腕關係及驚人財力，成為掌握伊朗命脈的強硬派新主。

兩伊戰爭出身 橫跨軍事與宗教體系

穆傑塔巴1969年出生於宗教聖城馬什哈德（Mashhad），其身世背景堪稱「紅二代」典範。他於1980年代兩伊戰爭期間曾親赴前線服役，建立軍隊人脈；戰後則前往宗教重鎮庫姆（Qom）深造並任教。

現年56歲的穆傑塔巴（右）長期以來被視為德黑蘭政權的幕後實權人物，與革命衛隊關係深厚。路透社

伊朗在最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）於美以聯合空襲中身亡後，政權核心陷入前所未有的動盪與權力重組。

伊朗已故最高領袖哈梅內伊。路透社

傳哈梅內伊之子穆傑塔巴傳當選最高領袖。美聯社

雖然他並非最高階神職人員，亦從未擔任內閣官員，但近數十年來，他被視為實際掌控最高領袖辦公室運作的靈魂人物。約翰霍普金斯大學學者納斯爾（Vali Nasr）分析，穆傑塔巴深諳軍事與安全機構運作，這種「特務首長」背景在目前與美以開戰的危急關頭，成為他擊敗法學家阿拉菲及革命之父霍梅尼之孫哈桑，脫穎而出的關鍵。

破除「世襲」禁忌 戰時真空壓倒制度顧慮

穆傑塔巴的上位之路充滿爭議。哈梅內伊生前曾公開反對「父死子繼」，擔心這會令神權體制退回1979年革命所推翻的「巴勒維王朝」世襲舊路。然而，在美以聯軍連日空襲導致權力真空的壓力下，88名高級神職人員組成的專家會議似乎已放下對「世襲制」的戒心。

不過，這場政治豪賭亦伴隨著沉重的家庭代價。據報，穆傑塔巴的妻子阿德爾（Zahra Adel）及其中一名兒子，已在日前美以聯軍的空襲中不幸喪生，這或令其未來的對外政策更趨極端與強硬。

傳擁數十億美元投資帝國 財力驚人

除了權力，穆傑塔巴的經濟實力亦令人咋舌。根據《每日郵報》與彭博社調查，他透過層層空殼公司在歐洲、中東及非洲建立龐大的投資版圖，總資產高達數十億美元。儘管伊朗長期受美國制裁，穆傑塔巴仍被指擁有瑞士銀行帳戶，並在英國持有價值超過1億美元（約7.8億港元）的豪華房產。

路線懸念：強硬保守派還是「波斯版沙特王儲」？

外界目前對穆傑塔巴的施政風格看法兩極。主流分析認為他將延續其父的強硬保守路線，象徵極右勢力的全面勝利。但與其關係密切的政客曾向《紐約時報》透露，穆傑塔巴或會效法沙特王儲穆罕默德（MBS），在掌握絕對權力後推動一定程度的改革。

據悉，伊朗官方原定於當地時間4日上午正式宣布任命，但部分神職人員擔憂此刻公開會令穆傑塔巴立即成為美以聯軍的下一個「斬首」目標，故目前仍對外保持低調。