伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子獲選定為最高領袖 專家會議大樓遭以軍襲擊

伊朗在最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）於美以聯合空襲中身亡後，政權核心陷入前所未有的動盪與權力重組。據《伊朗國際電視台》（Iran International）引述獨家消息指，具有強大實權的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已介入接班程序，施壓「專家會議」（Assembly of Experts）選定哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖。

投票以非現場形式進行

央視新聞報道，位於伊朗首都德黑蘭以南庫姆市的伊朗專家會議辦公樓昨日（3日）遭到以色列襲擊。伊朗媒體公布的影片顯示，該辦公樓已完全被炸成廢墟。伊朗庫姆省官員表示，襲擊已造成6人死亡、30人受傷。

伊朗法爾斯通訊社報道稱，當天並未在該地點舉行會議。出於安全考慮，專家會議改以其他方式進行非現場投票。

傳革命衛隊力挺 穆傑塔巴臨危受命

消息人士透露，由於美以聯軍的空襲行動仍在持續，原本負責選拔領袖的「專家會議」難以依照憲法程序召開全體會議。在軍事設施受損及指揮鏈中斷的混亂情況下，革命衛隊為了穩定軍心及防止政權瓦解，要求在極短時間內敲定接班人選。

現年56歲的穆傑塔巴長期以來被視為德黑蘭政權的幕後實權人物，與革命衛隊關係深厚。報道指雖然官方尚未對外公布決議內容，但外界預計是次「非常規」任命旨在向外界展示政權的延續性，並希望壓下國內隨時爆發的示威浪潮。

前總統內賈德暗殺生還 轉移安全地點

在權力真空的混亂期，伊朗政壇亦傳出多宗暗殺消息。早前一度被傳出在襲擊中喪生的前總統內賈德（Mahmoud Ahmadinejad），最新消息證實他在一場暗殺企圖中僥倖生還，並未受傷。目前內賈德已被軍方秘密轉移至安全地點受保護，以防再受襲擊。

以色列《耶路撒冷郵報》周日一度引述伊朗勞動新聞社報道，指美國與以色列的聯手空襲內賈德於首都德黑蘭東北部納爾馬克的住所，導致他和幾名保鏢喪生。

內賈德於2005至2013年期間擔任總統，被視為強硬派。

報道指，隨着美以聯軍的「史詩怒火」行動持續，伊朗軍方內部出現嚴重分歧，部分指揮鏈已因通訊中斷而癱瘓，命令傳達出現困難。報道又稱，更有情報顯示，由於擔心軍事基地成為下一輪轟炸目標，部分基層官兵及中層指揮官拒絕返回駐地，甚至出現棄職逃亡的情況。