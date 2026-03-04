Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓擴大「Top Tier簽證」對象　新設E-7-M簽證紓緩製造業缺工

即時國際
更新時間：10:15 2026-03-04 HKT
發佈時間：10:15 2026-03-04 HKT

南韓法務部昨日宣布，為應對高齡化、少子化問題，政府將推動培育型專門技術人力制度，擴大針對頂尖人才的「Top Tier簽證」發放對象，新設培育型專門技術人力簽證E-7-M。

Top Tier簽證發放對象原本僅限於半導體、人工智能（AI）、機械人等8大頂尖產業企業人員。法務部昨日表示，適用對象將擴大至科學技術領域的教授與研究人員，以積極吸引海外優秀人才。

法務部指出，將新設培育型專門技術人力簽證（E-7-M），即所謂「K-CORE簽證」，讓國內專門大學能系統性培養中階技術水準的外籍人力，以紓解地方製造業的人力短缺。另外，也會按各地方自治團體選定優秀大學為「外籍長照人力培育大學」，系統性培養長期護理、看護人力；為活絡地方商圈與促進區域均衡發展，將試辦「地方活力工商業者特例制度」，允許小型工商業者聘用外國人。

南韓擴大「Top Tier簽證」對象。(路透社)
南韓擴大「Top Tier簽證」對象。(路透社)

允小型工商業者聘外國人

法務部也提到，目前外籍季節工的居留期限為8個月，但考慮到須對現場工作高度熟練的需求，將評估是否針對外籍勞工的教育訓練、就業期間等，新設「農漁業熟練簽證」，允許外籍勞工長期從事季節性農漁業工作。為紓解農忙期間人力短缺，也將擴大農業季節工制度。

報道指出，目前就業簽證共10種、39類，相當複雜，且因應產業界需求隨時新設簽證，導致企業與一般民眾難以理解制度，相關批評不斷。對此法務部表示，將以科學方式規劃外國人引進政策，同時保障國民就業機會，尤其將建置對民服務整合平台，全面轉型為電子作業。

法務部長鄭成湖表示，目前居留的外國人約270萬人，其中約35萬人為非法滯留者，在產業現場若無外國勞工就難以維持競爭力，本次政策既能積極促進地方經濟發展，也能強化國內整合。

南韓法務部指，將以科學方式規劃外國人引進政策，同時保障國民就業機會。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
21小時前
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
12小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
即時國際
28分鐘前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選最高領袖 專家會議大樓遭以軍襲擊
即時國際
27分鐘前
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
影視圈
15小時前
烟台唐狗跌入廢井3年 救援近40次終見天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入廢井3年 救援近40次終見天日︱有片
即時中國
3小時前
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
即時中國
7小時前