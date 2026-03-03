伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治）

行動代號「史詩怒火」

伊朗披露圖片顯示以軍總參謀部總部大樓遭襲並燃起大火。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

3月3日最新消息：

14：35

美國駐科威特大使館今天（3日）宣布將關閉，直至另行通知。

14：00

13：30

法國總統馬克龍周一（2日）宣布，法國將增加核彈頭數量，並表示法國將不再披露其核庫存的數字。

13：23

《路透社》檢視的情報報告顯示，與伊朗結盟的駭客組織被視為短期內最直接的威脅。

13：00

彭博消息，國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）料於三月中旬於法國巴黎會面。

12：35

伊朗伊斯蘭革命衛隊周二（3日）發表聲明稱，當天伊朗通過大規模無人機和導彈襲擊，瞄準巴林謝赫艾薩地區的美國空軍基地。襲擊中，20架無人機和3枚導彈擊中目標，該美國空軍基地的主指揮部大樓被摧毀，燃料庫被點燃，有火焰和濃煙冒出。

截至目前，美國和巴林方面暫未發布相關消息。



12：00

美國國務院周一（2日）以中東地區存在嚴重安全風險為由，發布緊急公告，呼籲公民立刻離開包括埃及與波斯灣國家在內的14個國家。

10：50

一對中國母女為了逃避戰火能盡快回國，花了36萬元人幣，購買了12張商務艙機票。

10：15

國際加密貨幣預測平台竟出現多名神祕賭客，因精準命中開戰時間而賺取鉅額財富。

10：05

伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官賈巴里在電視直播中揚言，任何試圖通過霍爾木茲海峽的船隻都會被擊毀，表明「不會允許一滴石油從該地區流出」。

09：34

特朗普回應美國駐沙特阿拉伯大使館遇襲一事，表示「人們很快就會看到美方的報復行動」，又認為沒有必要對伊朗採取地面軍事行動。

09：01

美國第一夫人梅拉尼婭周一（2日）主持聯合國安理會一場討論衝突中兒童的會議。

08：52

央視新聞報道，當地時間3日，沙特阿拉伯首都利雅德的美國大使館在爆炸後起火。兩位消息人士稱，可以看到黑煙從利雅德外交區升起，該地區設有多個外國使團。

美國駐沙特大使館遭無人機襲擊。X@Global Surveillance

多名知情人士透露，今天（3月3日）凌晨，美國駐沙特阿拉伯大使館傳來一聲巨響，並出現火焰。美國大使館發言人尚未立即回應置評請求，沙特阿拉伯政府媒體辦公室也未回應。 有美國媒體稱，美駐沙特阿拉伯使館被無人機擊中。

08：24

杜拜國際機場（DXB）及阿勒馬克圖姆國際機場（DWC），周一起有限度恢復航班升降，以協助滯留旅客離境。

07：19

伊朗原子能組織主席伊斯拉米表示，美國和以色列周日晚間對位於伊朗中部伊斯法罕省的納坦茲核設施發動了兩次攻擊。

07：10

美國國務院敦促在中東14個國家的美國公民「立即透過商用交通離開」。被列入名單的國家包括：巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦河西岸及加沙地帶、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合酋長國及也門。

06：30

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一在華盛頓舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動是「絕對必要的」，並稱伊朗對美國構成「迫在眉睫的威脅」。

05：40

美軍中央司令部表示，在對伊朗的軍事行動中，已有6名美軍人員陣亡，另有多人受傷。

04：20

伊朗革命衛隊表示，伊朗已關閉霍爾木茲海峽，任何試圖通過的船隻都將被燒毀。

04：14

美國中央司令部在社交平台發文表示：「兩日前，伊朗政權在阿曼灣仍有11艘軍艦，今天已歸零。」

03：00

民調顯示，美國民眾對美國及以色列對伊朗發動空襲的支持率偏低，僅約四分之一受訪者表示支持，逾四成受訪者反對，反映民間對中東局勢的擔憂與分歧。

02：20

以色列軍方表示，攔截了一架來自黎巴嫩的無人機，目前正對事件進行調查。

02：00

黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎巴嫩的空襲已造成至少52人死亡，另有逾150人受傷。

01：30

卡塔爾能源公司表示，由於設施遭軍事攻擊，已暫停液化天然氣（LNG）生產，消息公布後，歐洲及亞洲天然氣價格急升；沙特阿拉伯亦宣布暫時關閉東部拉斯坦努拉煉油廠部分設施。

01：10

特朗普闡述美國在伊朗行動的四大目標：摧毀伊朗導彈能力、消除其海軍實力、阻止伊朗獲得核武器，以及「確保伊朗政權不能繼續在境外武裝、資助及指揮軍隊」。

01：00

美國總統特朗普在白宮一場頒獎典禮前表示，這次行動針對伊朗政權的傳統彈道導彈計劃，此計劃增長迅速且幅度驚人，對美國及駐外部隊構成非常明顯且龐大的威脅。

00：05

美國總統特朗普表示，美軍對伊朗的軍事行動即將升級，形容「大規模攻勢尚未展開，但很快就會到來」，指行動進度較原定四周時間表「略為提前」。

00：00

卡塔爾國防部稱，該國部隊擊落兩架由伊朗派出的俄羅斯製SU-24戰機。聲明指，卡塔爾防空系統同時成功攔截7枚彈道導彈及攔截了5架無人機。

3月2日最新消息：

23 ： 30

阿聯酋航空和阿提哈德航空稱，杜拜和阿布扎比機場將在周一恢復有限度的航班營運。阿聯酋航空表示：「阿聯酋航空將於3月2日晚間開始恢復有限數量的航班運營。」兩座機場在伊朗空襲中均遭到破壞，主因是攔截無人機後墜落的碎片。扎耶德國際機場有一人死亡。

22：20

以軍擊斃真主黨情報總部負責人

以色列部隊打擊黎巴嫩全境多個真主黨目標，並表示在首都貝魯特的一次夜間空襲中，擊斃了真主黨情報總部負責人馬克萊德（Hussein Makled）。以軍指出，馬克萊德負責收集有關以軍的情報，並與真主黨高級指揮官協調策劃針對以色列的攻擊。