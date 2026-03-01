Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢．分析︱美智庫17年前報告 預告「史詩怒火」行動步驟

即時國際
更新時間：15:27 2026-03-01 HKT
發佈時間：15:27 2026-03-01 HKT

美國與以色列向伊朗發動代號「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的聯合空襲，已將最高領袖哈梅內伊炸死。伊朗亦已對美國在該區域的軍事基地及對以色列本土還擊。有美國智庫一份17年前的報告，內容與當下局勢驚人相似，仿如目前竹的行動指南。

前駐以大使有份撰寫

中新網報道，該份名為《通往波斯之路：美國對伊朗新戰略的選項》的報告，由美國智庫布魯金斯學會於2009年發表，作者包括時任美國駐以色列大使、中央情報局（CIA）伊朗軍事分析師等資深官員。

美國展開「史詩怒火」行動攻擊伊朗，細節與17年前的美國智庫報告驚人相似。路透社
報告內容詳細探討了如何透過代理人戰爭、煽動內部族群矛盾、設立外交陷阱，乃至最終採取軍事行動，以達致推翻德黑蘭政權的目的。

相關新聞：伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 消息：伊朗導彈擊中以軍總參謀部︱不斷更新

報告有多項策略，與目前發生的衝突極為相似：

1.支援伊朗反對派製造內部動盪

2025年底，伊朗爆發全國性騷亂，伊國官方指是美國背後煽動，以製造軍事打擊藉口

2.孤立伊朗盟友

以色列戰機取道敘利亞領空發動襲擊，顯示伊朗的地區影響力已被削弱。

3.提出無法接受的條件

戰前談判中，美國要求伊朗永久放棄核計劃並交出所有濃縮鈾，被指是德黑蘭無法接受的苛刻條件。

4.鼓勵以色列發動襲擊

以色列2月28日率先空襲伊朗，以國隨即感謝美國的領導，凸顯兩國的聯合策劃。

該份智庫報告內容雖然與現實有高度相似，但有分析人士為，美、以這次聯合攻擊，未必能以「閃電戰」告終，因可能引發更大範圍的軍事報復循環。

英國皇家國際問題研究所研究員警告，襲擊將打開「潘多拉魔盒」，觸發難民潮、極端主義滋生等連鎖反應。

相關新聞：伊朗局勢．分析︱世界隨時再現能源危機？ 專家解讀權力交接、陣營對抗

首當其衝的是經濟震盪，自戰火一起，承擔全球石油五分之二運輸量的霍爾木茲海峽即時受阻，國際油價勢在日內飆升，令全球再籠罩「石油危機」陰霾。

報道指，此份報告反映美國政學界透過智庫這個「旋轉門」，為戰爭提供理論和「劇本」，但歷史教訓一再證明，戰火一經點燃，軌跡便無人能控。質疑戰火未必像預期般帶來和平，反而是另一場悲劇的序幕。

 

