Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢．分析︱世界隨時再現能源危機？ 專家解讀權力交接、陣營對抗

即時國際
更新時間：13:50 2026-03-01 HKT
發佈時間：13:50 2026-03-01 HKT

伊朗最高領袖哈梅內伊突在美伊兩軍空襲中身亡，中東局勢進入冷戰結束以來最危險的臨界點，不僅打破伊朗30多年來的內部權力結構，更可能直接引爆地區陣營對抗、能源危機與核擴散風險。多位國際與中國內地的中東問題專家指出，這一事件已從單一「斬首行動」，升級為重塑中東地緣格局、牽動全球安全的系統性衝擊。

相關新聞：伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 消息：伊朗導彈擊中以軍總參謀部︱不斷更新

從伊朗內部來看，權力交接與路線轉向已成定局。上海國際問題研究院中東研究中心主任金良祥在對上海「澎湃新聞」指出，伊朗政治體系具有較強的韌性和制度性，對重要領導人可能被暗殺也有預案和相關機制，這些特殊的機制可保證官員的更替。

重塑中東地緣格局

「這個在去年『12日戰爭』和萊希總統遇難均有體現，出現變故後迅速有人員接替崗位，」金良祥表示，「去年的『12日戰爭』爆發後，伊朗這方面更是會吸取教訓，應對突發情況。」

復旦大學中東研究中心研究員鄒志強也持相似觀點，他向澎湃新聞表示，哈梅內伊應該對突發事故有預見和心理準備，對接班人有相關安排，伊朗接下來會盡快選出領導人，盡量的把這個政權穩定下來。

相關新聞：伊朗局勢｜以色列官員：哈梅內伊已死並找到遺體  伊朗：他仍在指揮戰事

這次重大事件會否令陣營對抗全面回潮，戰爭風險急增？上海文匯報引述上海外國語大學中東研究所所長劉中民預測兩種情況：一是可控版局部衝突，伊朗以導彈打擊以色列本土、美軍基地並威脅封鎖霍爾木茲海峽，雙方在有限損失後重回博弈；二是全面長期戰爭，衝突突破紅線，蔓延至海灣全境，引發極端勢力擴張、地區秩序崩塌等連鎖反應。

中國青年報特約評論員孫德剛認為，美以此前在小規模與大規模軍事行動之間搖擺不定，而隨著第一階段「斬首行動」得手，其戰略野心可能進一步膨脹，目標也可能更為激進。地區衝突或由有限的小規模對抗，升級為全面「大打」，美方或試圖複制「委內瑞拉模式」，徹底瓦解伊朗現政權，實現其政權更迭的目的。

升級為全面「大打」

相關新聞：哈梅內伊身亡︱掌權37年遭美以擊斃 曾遭暗殺右臂癱瘓

至於事件對能源與經濟層面的影響，伊朗最高領袖被「斬首」雖不意味著伊朗的政治制度已被摧毀，但中東局勢恐將就此陷入持續動蕩。伊朗作為地區大國，與委內瑞拉國情有本質區別，其國內局勢有走向動亂的可能性。經濟層面，國際油價或將被推升至每桶80美元，大宗商品、物流及交通運輸成本也將隨之全面上漲。若霍爾木茲海峽出現封鎖，全球近三成石油運輸受阻，將直接推高大宗商品與航運成本，加劇全球通脹壓力。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 消息：伊朗導彈擊中以軍總參謀部︱不斷更新
即時國際
1小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸 女兒難識朋友爆移民幸酸 當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民幸酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
5小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-28 11:12 HKT
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
5小時前
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣低位反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
區塊鏈
3小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
「兩元兩折」方案於今年4月推行，「優惠車程設限」方案將於2027年4月左右。
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
社會
3小時前
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT
告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納
告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納
家居裝修
8小時前