伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 消息：伊朗導彈擊中以軍總參謀部︱不斷更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動。1日，特朗普透過社交平台表示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已經身亡。

行動代號「史詩怒火」

伊朗披露圖片顯示以軍總參謀部總部大樓遭襲並燃起大火。

3月1日消息：

13：55

伊朗最高領袖問拉里賈尼稱，今日將成立伊朗臨時領導委員會。



13：30

美以軍事行動中遭襲的伊朗小學死亡人數升至約148人，另有95人受傷。

13：10

伊朗方面3月1日消息，伊朗伊斯蘭革命衛隊導彈擊中以軍總參謀部。 此外，消息指，伊朗當天對伊拉克北部的一處美軍基地發起襲擊。



央視新聞報道，當地時間3月1日8時左右，伊朗伊斯蘭革命衛隊發布6號公告。公告指出，伊朗已展開「真實承諾4」的第六波行動，伊朗伊斯蘭革命衛隊對以色列和該地區的美國軍事基地發動了大規模導彈和無人機襲擊。



公告稱，該地區的27個美國軍事基地以及以色列軍隊位於哈基里亞的總司令部和特拉維夫的大型國防工業園區等，均遭到襲擊。

當地時間3月1日，伊朗方面稱其對以色列和美國的基地發動了大規模襲擊。以色列國防軍確認，伊朗向以色列領土發射導彈，防禦系統正攔截威脅。以色列國土防衛司令部已將預警信息直接發送到相關地區的手機上。



12：20

外交部領事司微信公眾號「領事直通車」發提醒：在伊朗中國公民盡快撤離。

10：40



央視引述兩名美國消息人士及一名熟悉此事的美國官員指，哈梅內伊遇襲時，正與高級助手，伊朗國防委員會秘書阿里·沙姆哈尼、伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令穆罕默德·帕克普爾等，召開會議，他們均在美國、以色列的空襲中身亡。



09：50



央視報道指，伊朗宣布自當地時間3月1日起，開始為期40天的國家哀悼。



09：40



「Iran Times」於社群平台X上指，伊朗的國營電視台宣布，哈梅內伊已經殉道。



08：50



伊朗半官方法爾斯通訊社（FARS）引述最高領袖辦公室的消息人士報道，哈梅內伊的女兒、女婿與孫已在空襲中喪生。報道另稱：「據說哈梅內伊的一名媳婦也在此次襲擊中遇害。」至於哈梅內伊身亡的消息，伊朗官員則未有回應。

05：45

美國總統特朗普透過社交平台表示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已經身亡，並指其死訊是伊朗人民「奪回國家主權的唯一最大契機」。他又說，美軍對伊朗軍事行動至少持續一星期，直至「實現和平的目標為止」。

04：30

路透社引述以色列官員指，已找到哈梅內伊的遺體，證實他已經死去。

02：58

以色列總理內塔尼亞胡表示，有很多跡象表明，伊朗最高領袖哈梅內伊已經去世了。

伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊表示，他「無法確認」在美國和以色列襲擊目標中，伊朗高層領導人是否安然無恙。

此前，伊朗外長阿拉格齊接受美國全國廣播公司（NBC）訪問表示，據他所知，哈梅內伊「仍然活著」，但伊朗可能損失了一兩名指揮官。

紅新月會：逾200伊朗人死亡、747人受傷

02：10

伊朗塔斯尼姆通訊社引述伊朗紅新月會消息報道，美國和以色列對伊朗的襲擊已造成201人死亡、747人受傷。

01：35

新華社引述沙特阿拉比亞電視台報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布關閉霍爾木茲海峽。

杜拜、巴林、卡塔爾、約旦同遭受伊朗炮火

01：30

約旦外長表示，約旦同樣遭到伊朗的攻擊，形容有關攻擊是「毫無理由」。

此外，據路透社報道，伊朗週六發動襲擊期間，卡塔爾迄今共遭到44枚導彈和8架無人機的襲擊。

巴林一棟建築遭伊朗炮火擊中起火。路透社

01：20

以色列與美國聯手對伊朗發動空襲後，伊朗隨即對美國多個據點進行報復。繼阿聯酋杜拜棕櫚島一間酒店被導彈碎片擊中起火後，波斯灣部分地區包括巴林和科威特，相繼遭到導彈或碎片襲擊，多人受傷。

01：15

以色列國防軍表示，已完成對伊朗西部和中部地區導彈陣列及防禦體系的大規模打擊。此次行動，動用了約200架戰鬥機，在伊朗多個地點同時投下數百枚彈藥，打擊了大約500個目標。

以色列國防軍表示，將繼續行動，「以大幅削弱伊朗政權的各個方面」。

01: 10

以色列軍方稱，監測到伊朗第九輪導彈射向以色列；以色列城市特拉維夫上空發生爆炸。

01: 05

以色列國防軍表示，開始對伊朗中部的導彈發射器和空中防禦系統進行新一輪打擊。

伊朗軍方則表示，過去數小時內擊落12架敵方作戰和偵查無人機。

01：02

伊朗官媒報道，伊朗南部拉梅爾德鎮體育館遇襲，致造成15人死亡。

00：40

美國白宮稱，總統特朗普已與以色列總理內塔尼亞胡通電話，討論了對伊朗的空襲事件。

00：20

伊朗外交部發言人表示，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗小學，死亡人數達到150至160人。

00：15

伊朗革命衛隊（IRGC）旗下的塔斯尼姆通訊社報道，位於伊朗南部、連接波斯灣與阿曼灣的戰略要道霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）即將關閉。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）亦表示，收到多宗報告指有船隻接獲關閉海峽的警告。

伊朗民航組織：全境領空無限期關閉 取消航班並退款

00：05

伊朗國家民航組織發言人宣佈，出於安全考量，伊朗領空即刻起對所有飛行任務關閉，封鎖狀態將持續至另行通知。

伊朗官方提醒旅客，請勿親自前往機場，以配合當前的特殊管制措施。針對航班取消帶來的影響，伊朗當局通報，明確要求所有票務代理機構及航空公司必須履行責任，向受影響的旅客全額退還票款。

2月28日消息：

23：45

伊朗霍爾木茲甘省一所女子小學遭到以色列導彈襲擊，遇難者人數已上升至85人。

23：40

英國首相施紀賢發表電視講話，證實英國戰機已進駐中東領空。他稱，此舉是區域協調防禦行動的一部分，旨在保護英國國民、國家利益及盟友安全。

23：20

俄羅斯外交部發表聲明，形容美以這次襲擊「魯莽」，是「無端且預謀」，針對的是一個主權國家，違反了國際法。聲明又稱，獲悉該地區有放射性風險（布希爾核電廠），令人擔憂，聲明說：「我們已收到消息，襲擊該工廠的空襲並未造成任何損失，但營運該工廠的俄羅斯公司已從伊朗撤離了約 100 人」。

22：57

據NBC新聞報道，伊朗外長稱「我們可能損失了幾名指揮官，但這並不是什麼大問題」。

22：56

伊朗媒體表示，哈梅內伊將在數分鐘後發表講話。

22：54

財聯社消息指，聯合國安理會將於當地時間2月28日下午4時召開緊急會議，審議中東局勢。有消息稱，這次的緊急會議是應中國、俄羅斯要求舉行。

22：51

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，革命衛隊海軍在對美國的反擊中發射多枚導彈，重創了美國海軍的戰鬥支援艦。

22：42

聯合國秘書長古特雷斯就伊朗局勢發表聲明，譴責在中東地區發生的軍事升級，呼籲相關各方立即停止敵對行動，防止局勢進一步惡化。聲明指出，美國和以色列對伊朗使用武力，以及隨後伊朗在該地區範圍內實施的報復行動，破壞了國際和平與安全。

古特雷斯強調，所有會員國必須遵守其在國際法下所承擔的義務，包括《聯合國憲章》，呼籲立即停止敵對行動並實現局勢降級。他指出，若不採取行動，可能導致更廣泛的區域衝突，並為平民和區域穩定帶來嚴重後果。他強烈敦促各方立即重返談判桌。

22：36

伊朗邁赫爾通訊社報道稱，至少35枚伊朗導彈「成功襲擊」以色列。目前，這一報道無法得到證實。

22：29

伊朗傳媒報道，伊朗南部一所女子小學遇襲事件的死亡人數增加至約70人，另有90多人受傷。

22：24

央視報道，據以色列媒體引述知情人士消息報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令帕克普爾、伊朗國防部長納希爾扎德在空襲中身亡。伊朗方面暫未就此作出回應。

22：19

新加坡政府表示，因應中東局勢發展及全球安全形勢，會即時加強機場、碼頭及陸路口岸的入境旅客及貨物檢查。

22：05

在北京，外交部回應事件時表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該受到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張情勢進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

21：09

阿聯酋的杜拜國際機場在網站發公告，指杜拜國際機場 (DXB) 和杜拜世界中心 - 阿勒馬克圖姆國際機場 (DWC) 的所有航班營運均已暫停，直至另行通知，呼籲旅客切勿前往機場，並建議直接聯絡航空公司，以取得最新的航班資訊。

另外，多間航空公司取消部份來往中東的航班。阿聯酋航空表示，已暫停往返杜拜的航班；法國航空指，將取消28日往返以色列特拉維夫及黎巴嫩貝魯特的航班。英國航空則表示，已取消飛往特拉維夫及巴林的航班直至3月3日，並取消28日飛往安曼的航班。

伊朗：導彈襲擊已致約200名美軍人員傷亡

20：58

據央視新聞，當地時間28日下午，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門稱，多枚美以導彈未能實施對目標的打擊，而是墜落在伊拉克以及波斯灣地區國家的沙漠和城區。伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，在伊朗發起的導彈襲擊中，至少有200名美軍人員傷亡。

20：58

特朗普接受《華盛頓郵報》採訪時表示，他最關心的是伊朗人民的「自由」，並指「我想要一個安全的國家，而這正是我們將要實現的」。

20：36

伊朗外長：內塔尼亞胡和特朗普對伊朗的戰爭完全是無端的、非法的和不合法的。特朗普把「美國優先」變成了「以色列優先」——這總是意味著「美國最後」。我們強大的武裝部隊已為這一天做好準備，將給侵略者應有的教訓。

20：32

科威特國防部發言人證實，該國一處美軍基地遭到導彈襲擊。

20：25

加拿大總理卡尼：加拿大政府密切關注與伊朗相關的中東敵對行動，強烈建議在伊朗的加拿大公民留在安全場所。儘管有外交努力，伊朗並未完全拆除其核計劃，未停止所有濃縮活動，仍支持地區恐怖組織。加拿大支持伊朗人民勇敢抗爭壓迫政權。加拿大支持美國為阻止伊朗獲取核武器和阻止其政權繼續威脅國際和平與安全所採取的措施。

未接到中國公民傷亡情況

20：24

中國駐伊朗大使館：目前未接到中國公民傷亡情況。

20：23

瑞典首相：我們看到伊朗及該地區局勢嚴重升級。瑞典與歐盟一起，已經對伊朗政權實施了制裁。我們支持勇敢的伊朗人民。他們的權利必須得到尊重。

20：23

以色列軍方宣布，新一輪來自伊朗的導彈正朝以色列領土發射。

20：20

伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，位於卡塔爾、探測距離達5000公里的美國AN/FPS132雷達以及用於追蹤彈道導彈的相關設備，已被徹底摧毀。

美伊談判斡旋方對美國失望

20：19

據央視新聞，阿曼外交大臣巴德爾在其社交平台發文，表示對當前地區局勢「深感失望」。巴德爾說，正在進行的「積極而嚴肅的談判再次遭到破壞」，這既不符合美國的利益，也無助於維護世界和平。巴德爾寫道：「我為那些將因此遭受苦難的無辜民眾祈禱。我呼籲美國不要進一步捲入其中。這不是你們的戰爭。」阿曼是美國與伊朗談判的斡旋方，巴德爾近來已參與三輪美伊間接談判。去年也是在美國與伊朗的間接談判過程中，以色列、美國先後襲擊伊朗。

20：18

以色列能源部：預計部長將宣布天然氣行業進入緊急狀態。以色列的能源需求在必要時將由替代能源和替代燃料滿足。

20：14

伊朗國家電視台報道，伊朗南部一所女子小學遇襲事件的死亡人數增加至40人，另有48人受傷。

19：35

伊朗南部霍爾木茲甘省、米納布市一所女子學校，稍早前遭到以色列的直接襲擊。據伊朗媒體報道，事件已造成24人死亡，45人受傷。

19：03

伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊發布第二份聲明，宣布對美國和以色列發起代號為「真實承諾-4」的反擊行動。聲明說，伊朗伊斯蘭革命衛隊用飛彈和無人機打擊了位於巴林的美國海軍第五艦隊司令部，美軍位於卡達、阿聯酋等地的軍事基地，以及以色列的軍事和安全中心。

較早前，朗伊斯蘭革命衛隊表示，為回應美以軍事行動，伊朗已開始對「被以色列佔領的領土」發動大規模飛彈和無人機攻擊。

美國派太空部隊、海軍陸戰隊等針對伊朗行動

18：55

華盛頓郵報報道，美國已將太空部隊、空軍、海軍、海軍陸戰隊和陸軍派往針對伊朗的行動中。

18：40

早前傳出伊朗陸軍總司令哈塔米遇難的消息，新華社引述伊朗傳媒報道，哈塔米平安無事，並正指揮陸軍部隊作戰。

18：27

央視新聞報道，伊朗南部霍爾木茲甘省省長表示，該省米納布市的一所女子學校，稍早前遭到以色列的直接襲擊，導致5名學生死亡。

18：24

《以色列時報》報道，因應對伊朗的軍事行動，以色列軍方徵召約2萬名預備役人員，而以色列現有約5萬名預備役人員正在服役。

伊朗：瞄准地區內所有美國軍事基地

18：10

伊朗武裝部隊總參謀部發言人表示，任何幫助以色列和美國的基地，都將成為伊朗武裝力量打擊目標。伊朗外交部長指，伊朗對美以襲擊的回應是瞄准該地區所有美國軍事基地，有伊朗官員稱「所有美國軍事基地和利益都在伊朗的掌控之中」。

18：07

阿聯酋國家通訊社報道，阿聯酋在阿布達比截獲伊朗導彈，造成1人死亡。

18：03

接近伊朗政府的消息人士透露，在美國和以色列的襲擊中，多名高級革命衛隊指揮官和政治官員喪生。伊朗軍方官員在被問及伊朗最高領袖或伊朗總統是否成為襲擊目標時，拒絕發表評論。

18：00

約旦軍方：已擊落兩枚瞄準約旦的彈道導彈。

17：59

據央視新聞，伊朗法爾斯通訊社援引軍方人士報道稱，伊朗軍方正在對卡塔爾、巴林、科威特和阿聯酋境內的四處美軍基地實施導彈襲擊。

17：42

伊朗最高國家安全委員會：中小學和高校將暫停上課，直至另行通知；銀行將繼續提供服務。

17：42

據美國有線電視新聞網(CNN)援引美國官員稱，伊朗導彈襲擊了美國駐巴林海軍基地，並稱該基地正處於「緊急狀態」。該基地是美國海軍第五艦隊司令部的駐地。伊朗電視台說，伊朗正在打擊美國在中東的軍事基地。

17：38

中國駐卡塔爾大使館發布關於加強安全防範的提醒：據卡塔爾半島電視台等媒體報道，以色列和美國於2月28日對伊朗實施軍事打擊。鑒於目前形勢，中國駐卡使館提醒在卡中國公民和中資企業加強安全防範措施。當中包括：在住所或其他安全建築物內避險，非必要不外出；根據需要儲備食物、水、藥品和其他必需品；保持低調，加大對周圍環境的關注。



17：20

伊朗內政部就美以空襲伊朗發表聲明，稱「敵人無視所有國際法，並在談判期間肆意妄為」，表示內政部將動用一切力量維護社會秩序，內政部長也已向全國各省省長發出命令，要求各省調動一切資源滿足民眾的需求。

聲明還表示，內政部已成立國家危機管理總部，並已向所有省級危機管理部門和相關機構下達了必要的指示。聲明呼籲民眾保持冷靜，根據實際情況安排市內及城際出行，同時呼籲民眾關注官方渠道發佈的新聞，不要輕信謠言和虛假新聞。

17：03

美國戰爭部宣佈，是次軍事行動名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）。美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）隨後亦在社交平台轉帖有關帖文。

16：52

央視報道，當地時間28日，耶路撒冷、以色列南部和北部地區拉響警報。這是當天以色列遭到的第三輪伊朗導彈襲擊。



16：43

美國與以色列聯手向伊朗發動軍事行動，有媒體稱伊朗陸軍總司令阿米爾·哈塔米去世。

16：30

特朗普發表講話，呼籲伊朗人民在美軍行動後，奪回政權，又稱美國將會全力持。以色列總理內塔尼亞胡亦宣布，美國和以色列發動軍事行動的目標是推翻伊朗政權。

16：12

路透社報道，以色列軍方監測到伊朗發射飛彈，防禦系統正在運作以攔截威脅。此外，以色列亦向手機用戶發送警報，警告偵測到飛彈發射。伊朗塔斯尼姆通訊社，伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，為回應針對伊朗的襲擊，已向以色列發動第一波導彈和無人機襲擊。

15：45

伊朗邁赫爾通訊社，伊朗總統安全無恙。塔斯尼姆通訊社，七枚導彈擊中總統府和伊朗最高領袖哈梅內伊官邸附近區域。



15：36

美國總統特朗普表示，不久前，美國在伊朗發動了重大作戰行動。他強調，伊朗永遠不能擁有核武器。

15：23

伊朗官員：德黑蘭正籌備報復措施，回應將是毀滅性的。



15：16

伊朗議會國家安全委員會負責人：以色列已開始走上一條不由其掌控的道路。



15：13

據央視，伊朗民航部門宣布，暫時關閉全國領空六個小時。



15：10

中國駐伊朗大領館通報，當地時間2月28日，伊朗遭受軍事打擊，伊當地安全形勢極為嚴峻復雜。中國駐伊朗使領館特別提醒在伊中國公民密切關注形勢發展，保持鎮定，提高警惕，加強安全防範，立即做好緊急避險，切勿前往敏感地點和人員密集場所。如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。

美以軍行動籌備數月

15：07

對伊朗發動軍事行動後，美國官員稱，空襲旨在摧毀伊朗的安全機構，預計對該國的空襲範圍將非常廣泛。一名以色列政府官員稱，以色列正在準備第一階段為期四天的密集而強有力的聯合打擊。



15：04

BNO新聞報道，卡塔爾多哈聽到了警報聲。央視報道，巴勒斯坦方面消息稱，以色列戰機在巴勒斯坦上空頻繁活動。



15：00

伊朗媒體稱，德黑蘭東部和西部部分地區手機通信線路已被切斷，部分區域的互聯網連接出現減弱。

伊朗總統府成目標

14：57

央視報道，根據初步報告顯示，美國和以色列的轟炸目標是伊朗德黑蘭的總統府和政府大樓

14：55

當地官員：伊朗最高領袖哈梅內伊不在德黑蘭，已被轉移至安全地點。



14：49

一名以色列安全官員稱，對伊朗的襲擊是以色列和美國共同行動的結果。據以色列媒體援引安全人士報道，兩國已為此籌備數月。



伊朗約30個目標遭攻擊

14：40

伊朗首都德黑蘭聽到三聲巨大爆炸聲。以色列國防部長卡茨說已對伊朗發動「先發制人」攻擊，並宣布以色列全境進入緊急狀態。

以色列媒體報道說，伊朗約30個目標遭到攻擊。



以色列國防軍說，以色列全境拉響警報，他們直接向手機用戶發送了預警指示，要求民眾停留在避難所附近。

14：20

較早前，由於美伊在日內瓦舉行的最新一輪核談判未能取得突破，中國與美國已罕見地接連發布緊急通知，敦促本國公民盡快撤離伊朗及以色列等地區，引發外界對區域衝突風險的擔憂。

