伊朗局勢︱杜拜機場遇襲航廈煙霧瀰漫 中國公民囤物資避難 阿聯酋航空全線停航︱有片

美國、以色列大規模攻擊伊朗，已致該國最高領導人哈梅內伊死亡，伊朗亦向中東多國的美軍基地及以色列還擊。受伊朗導彈及無人攻擊機影響，阿聯酋杜拜機場被擊中有4人受傷，機場要緊急關閉，大量旅客滯留，有居於當地的中國公民指，暫未聽到爆炸聲，外賣也照常可叫。有滯留杜拜的中國人表示，回國受阻旅遊群已有337人，還不斷有人加入。



昨晚（2月28日）晚上，阿聯酋航空發布暫停運營消息，稱受多地空域關閉影響，阿聯酋航空已暫停往返杜拜的所有航班。此舉相當罕見，作為中東地區最大的航空公司，以往發生中東衝突時，阿聯酋航空僅僅暫停飛往特定衝突地區的航班，而非全線停航。

航機大樓煙霧瀰漫

伊朗遭到攻擊後，即向周邊國家還擊，作為中東航空樞紐的阿聯酋杜拜機場，2月28日遭伊朗的「見證者（Shahed）」自殺無人機擊中，導致4人受傷，航機大樓內煙霧瀰漫，部份天花破損，碎片、雜物跌落地上。大批旅客疏散避險。

杜拜機場指，傷者全是機場工作人員，已獲治療，受事故影響，機場緊急關閉，應變單位已全面進駐處理。

有中國遊客在社群平台表示，為了儘快離開中東，已購買1日最先起飛的往印尼機票，打算到了東南亞再想辦法回國，但受杜拜機場遭攻擊暫時關閉影響，只能等待航班恢復。



極目新聞報道，有當地的中國網民表示，當地時間28日下午已抵達杜拜機場，把行李託運準備回國，但安檢通道突然關閉，等了半個小時後被疏散。

該網民指，她在杜拜有住處，於是先回家，「那些在迪拜中轉的不知道怎麼辦」。她又表示，其朋友在迪拜其他區看到有導彈碎片墜地，但自己則沒有看到或聽到爆炸聲，「目前外賣也能叫到，不知道什麼時候能回國，還是按習慣囤了點物資」。

錯鋒出遊變有國難回

浙江衢州旅客曾曾與妹妹，2月22日臨時決定錯鋒出遊，24日抵達杜拜，戰火一起，28日的返程航班即取消，後來改買3月2日凌晨的機票，目前仍未能成功出票，不知何時才能真正離開。

曾曾指，第一次聽到攔截導彈的爆炸聲，感到很震驚，手機隨即也彈出緊急警報，沒想到生活在和平的國家的她，戰爭「會離自己這麼近……」。

她透露，滯留杜拜後，即加入了回國受阻的旅客群，「現在已有337人了。陸續還有人進群」。