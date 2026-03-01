伊朗局勢︱杜拜棕櫚島酒店遭飛彈碎片擊中 台灣旅客憶述逃命過程：超級可怕・有片

杜拜著名地標棕櫚島一家酒店傳出疑似遭到飛彈碎片擊中，引發現場一片混亂。當時正在酒店內的台灣旅客王先生目擊了驚悚一刻，心有餘悸地描述逃命過程。

王先生向記者表示，事發當時他與同行友人剛從棕櫚島的觀景台下來，正在餐廳用餐，突然間傳來巨大的爆炸聲響，嚇壞了在場所有人。緊接著，人群開始驚聲尖叫並陷入恐慌，王先生說：「我們連剛點的漢堡都沒拿，就本能地往外逃。」

當他和友人試圖平復心情，想回頭返回餐廳取回個人物品時，卻發現周邊所有店家已經緊急關閉。酒店外頭的交通更是陷入癱瘓，排班要離開的計程車大排長龍，由於無法搭上車，王先生一行人最後只好徒步走回下榻的飯店。

走在路上，驚恐的氣氛仍未散去。王先生描述，沿途不時呼嘯而過的警笛聲與救護車聲不絕於耳，街上氣氛緊繃，「超級可怕」。