伊朗局勢︱杜拜棕櫚島酒店疑被飛彈碎片擊中 入口起火冒濃煙・有片
更新時間：00:06 2026-03-01 HKT
發佈時間：00:06 2026-03-01 HKT
英國廣播公司（BBC）報道，阿聯酋杜拜一間酒店附近上空出現煙柱。目擊者提供的照片顯示，位於棕櫚島的費爾蒙酒店（Fairmont The Palm）一帶冒出大量濃煙。
報道引述伊朗國營媒體指，伊朗已向杜拜發動攻擊，但未有說明具體目標，僅稱當地有美軍駐紮。阿聯酋國防部則表示，已成功攔截新一輪伊朗導彈及無人機襲擊。
英國天空新聞（Sky News）則指，伊朗飛彈襲擊導致碎片墜落，酒店入口附近發生火警。社交媒體流傳的照片顯示，酒店外燃起大火，濃煙直衝半空。
杜拜當局證實，棕櫚島朱美拉地區一棟建築物內發生事故，造成四人受傷，傷者已被送往醫療機構接受治療。杜拜當局表示：「應急響應小組已立即部署，現場已被封鎖。杜拜民防部門確認，火勢已得到控制。」
阿聯酋官方通訊社引述路透社稱，有關攔截行動仍在進行，當局正密切監察局勢發展。
