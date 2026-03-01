伊朗局勢︱據報霍爾木茲海峽將闗閉 船隻接獲禁行警告 美呼籲商船避行
伊朗革命衛隊（IRGC）旗下的塔斯尼姆通訊社報道，位於伊朗南部、連接波斯灣與阿曼灣的戰略要道霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）即將關閉。
船隻接獲警告不得通過海峽
報道引述消息人士稱，有船隻接獲來自伊朗革命衛隊的警告，指任何船舶均不得通過該海峽。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）亦表示，收到多宗報告指有船隻接獲關閉海峽的警告。
美國運輸部發出公告，建議商用船隻暫時避開波斯灣，因近期伊朗遭受攻擊後，該地區軍事活動頻繁。美國海事管理局（Maritime Administration）表示，霍爾木茲海峽、波斯灣、阿曼灣及阿拉伯海正有「大量軍事行動」，建議船隻盡量遠離相關區域。公告指，美國國旗船隻、擁有或由美國船員操作的船舶，也應與美軍艦保持至少30海里（約56公里）距離，以避免被誤認為威脅。
據卡塔爾運輸部消息，當地海上航行已暫時中止。
霍爾木茲海峽被視為全球最重要的海上貿易航道之一，也是石油運輸的關鍵樞紐，全球約五分之一的石油與天然氣需經此通道運輸。
