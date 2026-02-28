Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本櫻花花期料驚喜提早 東京最快三月中綻放 即睇各地開花時間預測

即時國際
更新時間：09:10 2026-02-28 HKT
發佈時間：09:10 2026-02-28 HKT

隨著春意漸近，日本多間私人氣象機構近日相繼發表2026年櫻花開花預測報告。受全球氣候暖化及近期氣溫波動影響，多地染井吉野櫻的綻放時間預計將較往年提前，其中港人外遊熱點的東京最快有望於3月16日迎來「第一朵」櫻花，成為全國率先踏入花季的地區。

兩大氣象機構預測：東京料最快開花

綜合日本放送協會（NHK）及相關氣象機構資料，日本氣象協會於周四（26日）預計，東京市中心及福岡市將於3月20日進入花期。隨後，名古屋、高知、廣島及大阪等地將於3月下旬相繼綻放。至於緯度較高的東北及北海道地區，預測仙台將於4月1日開花，札幌則預計在4月27日迎來春櫻。

相關新聞：日本賞櫻︱首股「春一番」吹抵 靜岡河津町現櫻花隧道

另一知名預測機構Weather Map的預測則更為進取，認為東京的櫻花在3月16日便會綻放，較往年顯著提早。該機構預測名古屋、高知及福岡的開花期為3月17日，而札幌的花期則定於4月25日。

預測參考三大因素 冷熱交替催生花蕾 

氣象專家分析指出，今年的花期預測主要參考了三個關鍵因素：首先是1月份出現的強烈寒流，為櫻花花蕾提供了足夠的「低溫需求」以喚醒生長；其次是2月份氣溫多次高於平均水平，加上預計3月份的氣溫將持續偏暖，種種氣象條件均加速了櫻花的成熟與綻放。

由於櫻花從開花到「滿開」（全盛期）通常約需一周時間，有意赴日賞櫻的旅客，建議密切留意最新氣象更新，以掌握最佳的賞楓與攝影時機。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
21小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
19小時前
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
6小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
21小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
15小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
4小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
14小時前
Pickleball亂象︱奧海城天台匹克球場噪音勁 居民批每日13小時轟炸 業界駁：聲浪未必大過打籃球
社會
3小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
19小時前