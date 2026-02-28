日本櫻花花期料驚喜提早 東京最快三月中綻放 即睇各地開花時間預測

隨著春意漸近，日本多間私人氣象機構近日相繼發表2026年櫻花開花預測報告。受全球氣候暖化及近期氣溫波動影響，多地染井吉野櫻的綻放時間預計將較往年提前，其中港人外遊熱點的東京最快有望於3月16日迎來「第一朵」櫻花，成為全國率先踏入花季的地區。

兩大氣象機構預測：東京料最快開花

綜合日本放送協會（NHK）及相關氣象機構資料，日本氣象協會於周四（26日）預計，東京市中心及福岡市將於3月20日進入花期。隨後，名古屋、高知、廣島及大阪等地將於3月下旬相繼綻放。至於緯度較高的東北及北海道地區，預測仙台將於4月1日開花，札幌則預計在4月27日迎來春櫻。

另一知名預測機構Weather Map的預測則更為進取，認為東京的櫻花在3月16日便會綻放，較往年顯著提早。該機構預測名古屋、高知及福岡的開花期為3月17日，而札幌的花期則定於4月25日。

預測參考三大因素 冷熱交替催生花蕾

氣象專家分析指出，今年的花期預測主要參考了三個關鍵因素：首先是1月份出現的強烈寒流，為櫻花花蕾提供了足夠的「低溫需求」以喚醒生長；其次是2月份氣溫多次高於平均水平，加上預計3月份的氣溫將持續偏暖，種種氣象條件均加速了櫻花的成熟與綻放。

由於櫻花從開花到「滿開」（全盛期）通常約需一周時間，有意赴日賞櫻的旅客，建議密切留意最新氣象更新，以掌握最佳的賞楓與攝影時機。