日本賞櫻︱首股「春一番」吹抵 靜岡河津町現櫻花隧道
更新時間：22:01 2026-02-23 HKT
發佈時間：22:01 2026-02-23 HKT
日本近日多地受一股強勁暖空氣影響，大範圍地區於昨日（22日）氣溫異常飆升。當中，熊本縣八代市錄得高達25.8°C的罕見高溫，體感有如5月中旬的初夏。日本氣象廳隨即宣布，今年第一股春季強風「春一番」已正式吹抵，象徵季節交替正式開始。
日本氣象廳解釋，由於日本海附近的低氣壓引導南方暖空氣北上，產生了溫暖的偏南強風，即為「春一番」。這股暖流導致西日本多地氣溫較往年同期高出超過10度，九州、中國及四國地區均已感受到濃厚的春意。
異常的暖天氣，亦令日本著名的早開櫻花品種「河津櫻」提早迎來最佳觀賞期。在其發源地靜岡縣河津町，河津川沿岸的櫻花林蔭道已化為一片粉紅色的浪漫隧道。適逢日本三連休假期，現場賞花遊客絡繹不絕，擠滿了前來「打卡」的人潮，提前感受春日的氣息。
