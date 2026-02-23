Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本賞櫻︱首股「春一番」吹抵 靜岡河津町現櫻花隧道

即時國際
更新時間：22:01 2026-02-23 HKT
發佈時間：22:01 2026-02-23 HKT

日本近日多地受一股強勁暖空氣影響，大範圍地區於昨日（22日）氣溫異常飆升。當中，熊本縣八代市錄得高達25.8°C的罕見高溫，體感有如5月中旬的初夏。日本氣象廳隨即宣布，今年第一股春季強風「春一番」已正式吹抵，象徵季節交替正式開始。

相關新聞：賞櫻注意｜新倉山淺間公園取消櫻花祭 市政府斥旅客丟煙頭亂大小便擾民

日本氣象廳解釋，由於日本海附近的低氣壓引導南方暖空氣北上，產生了溫暖的偏南強風，即為「春一番」。這股暖流導致西日本多地氣溫較往年同期高出超過10度，九州、中國及四國地區均已感受到濃厚的春意。

異常的暖天氣，亦令日本著名的早開櫻花品種「河津櫻」提早迎來最佳觀賞期。在其發源地靜岡縣河津町，河津川沿岸的櫻花林蔭道已化為一片粉紅色的浪漫隧道。適逢日本三連休假期，現場賞花遊客絡繹不絕，擠滿了前來「打卡」的人潮，提前感受春日的氣息。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
6小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
旺角滙豐銀行內地男涉用假鈔及債券 面額逾$6億 醒目職員揭發報警拘人
突發
5小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
14小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
影視圈
9小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
10小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
5小時前
雷神四月任方廄主帥
雷神四月任方廄主帥
馬圈快訊
9小時前