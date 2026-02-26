南韓連環殺人︱少女酒店毒死2男 IG靚樣曝光吸粉50倍指「漂亮就無罪」
更新時間：13:20 2026-02-26 HKT
南韓首爾江北區日前揭發連環下藥命案，22歲女疑犯，先後色誘3名男子到時鐘酒店，在飲品落藥造成2死1傷。女疑犯的IG近日疑似曝光，其靚麗臉容令粉絲數目幾日間急增50倍，部份人更留言支持疑兇，指「漂亮就無罪」、「應該減刑」等，引起社會對「加害者美化」的討論。
網絡戀罪犯癖或促模仿行為
這宗震動南韓的連環殺人案，22歲的金姓女疑兇，涉於去年12月起，先後誘騙3名20多歲男子到時鐘酒店，期間在對方酒或飲品加入苯二氮平類藥物（精神科藥物），導致2死1傷。
警方根據線索，拘捕金姓女疑犯後，於其手機發現，曾向ChatGPT查詢安眠藥的致命劑量及被捕後應如何開脫等問題。
南韓媒體最近報道指，女疑兇的疑似IG照片流出，由於其相貎標緻，粉絲數量幾日間急增至1.1萬人以上，增幅達50。
許多粉絲留言給女疑兇打氣，指「漂亮就無罪」、「應該減刑」、「我站你這邊」等。
有專家指，此現象或與「戀罪犯癖（Hybristophilia）」症候群有關，即因罪犯的外貎或形象產生迷戀，提醒在網上對罪犯過度讚美，可能助長錯誤價值觀或模仿行為。
此外，有報道指，疑兇在第二名受害人死亡當天，仍在社群平台分享自拍照，並加上「歡迎追蹤」、「互追」、「互追私訊」等標籤，令外界懷疑是想繼續在網上物色新獵物。
