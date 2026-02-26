Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓連環殺人︱少女酒店毒死2男 IG靚樣曝光吸粉50倍指「漂亮就無罪」

即時國際
更新時間：13:20 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:20 2026-02-26 HKT

南韓首爾江北區日前揭發連環下藥命案，22歲女疑犯，先後色誘3名男子到時鐘酒店，在飲品落藥造成2死1傷。女疑犯的IG近日疑似曝光，其靚麗臉容令粉絲數目幾日間急增50倍，部份人更留言支持疑兇，指「漂亮就無罪」、「應該減刑」等，引起社會對「加害者美化」的討論。

網絡戀罪犯癖或促模仿行為

這宗震動南韓的連環殺人案，22歲的金姓女疑兇，涉於去年12月起，先後誘騙3名20多歲男子到時鐘酒店，期間在對方酒或飲品加入苯二氮平類藥物（精神科藥物），導致2死1傷。

相關新聞：南韓蛇蠍女約時鐘酒店開房 3男連環遇害 喝下「加料」飲品2死1傷

警方根據線索，拘捕金姓女疑犯後，於其手機發現，曾向ChatGPT查詢安眠藥的致命劑量及被捕後應如何開脫等問題。

南韓媒體最近報道指，女疑兇的疑似IG照片流出，由於其相貎標緻，粉絲數量幾日間急增至1.1萬人以上，增幅達50。

許多粉絲留言給女疑兇打氣，指「漂亮就無罪」、「應該減刑」、「我站你這邊」等。

有專家指，此現象或與「戀罪犯癖（Hybristophilia）」症候群有關，即因罪犯的外貎或形象產生迷戀，提醒在網上對罪犯過度讚美，可能助長錯誤價值觀或模仿行為。

此外，有報道指，疑兇在第二名受害人死亡當天，仍在社群平台分享自拍照，並加上「歡迎追蹤」、「互追」、「互追私訊」等標籤，令外界懷疑是想繼續在網上物色新獵物。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
18小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
22小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
21小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
5小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
16小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
20小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
16小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
星島申訴王｜屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
04:59
星島申訴王｜盆菜被嫌劣食 屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
申訴熱話
6小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
6小時前