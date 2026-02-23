南韓蛇蠍女約時鐘酒店開房 3男連環遇害 喝下「加料」飲品2死1傷

南韓首爾江北區揭發連環下藥命案，一名二十多歲金姓女子涉嫌自去年12月起，先後約3名男子到時鐘酒店開房，於酒或飲品中加入安眠藥及精神科處方藥物，造成2死1傷。警方調查後發現，她曾多次透過ChatGPT查詢藥物與酒精混合的致命劑量及後果，認為其具明確殺人意圖，已改以謀殺等罪名移送檢方，並正追查是否涉及更多受害人。

曾向ChatGPT查致命劑量 警方認定具殺人意圖

據韓媒報道，案件最早發生於去年12月中旬。金女與一名交往約一個月的男子到汽車旅館約會，期間將摻有藥物的飲料交予對方飲用。該男子一度昏迷，幸及時送醫脫險，其後向警方報案。

未料金女在警方調查期間仍再犯案。她於1月下旬及2月初，分別邀約兩名二十多歲男子到江北區一間時鐘酒店，並以相同手法在解酒飲料或酒類中加入大量藥物，兩名男子最終不治。

辯稱「只想讓對方入睡」

金女被捕後辯稱，並無殺人意圖，只是因與對方發生爭執，為免衝突升級，才在飲料中加入自己平日服用的藥物，希望對方入睡，未料會致命。警方初時以過失殺人方向偵辦。

然而，警方翻查其手機及聊天紀錄，發現她在首次犯案前曾向ChatGPT查詢「過量安眠藥與酒精同時服用會怎樣」，系統明確回覆指「非常危險，甚至可能致死」。在首名受害人甦醒後，她再度詢問需增加多少劑量才會致命，以及若受害人報警應如何向警方解釋。

警方指出，金女在首宗案件後明顯增加藥物劑量，顯示已清楚掌握相關風險，卻仍持續犯案，足證其主觀上具有殺人意圖。

警方最終以謀殺罪、特殊傷害罪及違反藥物管理法等罪名，將金女移送檢方。首爾北部地方法院其後以有逃亡之虞為由，裁定羈押禁見。

當局正進一步調查是否仍有其他男子曾與她接觸或成為受害人。