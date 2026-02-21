Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿耳忒彌斯2號 | 載4名太空人繞月 定3月6日發射

即時國際
更新時間：11:34 2026-02-21 HKT
發佈時間：11:34 2026-02-21 HKT

美國太空總署宣布，「阿耳忒彌斯2號」（Artemis II）載人繞月任務最快3月6日從佛羅里達甘迺迪太空中心發射升空。「阿耳忒彌斯2號」已完成近50小時的最終演練，為火箭加注約73萬加侖推進劑，期間未有像2月初的演練般出現液態氫燃料洩漏。

太空總署指，4名執行繞月任務的太空人，包括3名美國人和1名加拿大，周五（20）晚在德州休斯敦進行為期兩周的升空前隔離檢疫。

矗立在發射台上的98米高火箭。法新社
矗立在發射台上的98米高火箭。法新社
火箭的RS-25引擎。法新社
火箭的RS-25引擎。法新社
「阿耳忒彌斯2號」（Artemis II）載人繞月任務最快3月6日發射。法新社
「阿耳忒彌斯2號」（Artemis II）載人繞月任務最快3月6日發射。法新社
美國太空總署舉行記者會，宣布載人繞月任務最快3月6日從佛羅里達甘迺迪太空中心發射升空。法新社
美國太空總署舉行記者會，宣布載人繞月任務最快3月6日從佛羅里達甘迺迪太空中心發射升空。法新社

坐太空船繞月飛行

「阿耳忒彌斯2號」若順利發射升空，太空人會乘坐火箭頂部搭載的獵戶座太空船進行繞月飛行，為之後的載人登月任務鋪路。

不過太空總署同時提醒，剩餘任務準備工作仍可能導致發射時間推遲。

在2月19日，太空總署演練為「阿耳忒彌斯2號」載人繞月飛行任務的新一代登月火箭「太空發射系統」加注燃料。

發射團隊向矗立在發射台上的這枚98米高火箭加注了73萬加侖低溫儲存的推進劑，包括液態氫和液態氧。

為太空人登月鋪路

發射團隊選定模擬發射時間，演習點火倒計時，倒計時按計劃在點火前半分鐘停下，期間沒有報告明顯洩漏；然後將時鐘倒回，團隊重新演練最後10分鐘流程。太空總署於當天深夜宣布測試完成。

「阿耳忒彌斯2號」載人繞月飛行任務使用的「獵戶座」飛船和登月火箭均是首次執行載人任務。任務完成後，太空總署將推進讓美國太空人重返月球的「阿耳忒彌斯3號」載人登月任務，但完成該任務所需的月球着陸器目前仍在開發中。根據該載人登月任務，2名太空人計劃數年後在月球南極附近登陸。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
20小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
2小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事
將軍澳AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事
生活百科
2026-02-20 11:07 HKT
日本福岡有獸父強姦兩名親女。iStock
日本福岡獸父連環亂倫 15歲長女誕「胞弟」14歲次女要墮胎
即時國際
1小時前
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
影視圈
22小時前
33歲女子被遺棄-17度極寒山峰凍死 落山求救男友被判過失殺人罪成
即時國際
5小時前
新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
生活百科
16小時前
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
影視圈
3小時前
美最高法院裁定特朗普全球關稅不合法 學者：或須退還1,750億美元
即時國際
13小時前