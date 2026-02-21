阿耳忒彌斯2號 | 載4名太空人繞月 定3月6日發射

美國太空總署宣布，「阿耳忒彌斯2號」（Artemis II）載人繞月任務最快3月6日從佛羅里達甘迺迪太空中心發射升空。「阿耳忒彌斯2號」已完成近50小時的最終演練，為火箭加注約73萬加侖推進劑，期間未有像2月初的演練般出現液態氫燃料洩漏。

太空總署指，4名執行繞月任務的太空人，包括3名美國人和1名加拿大，周五（20）晚在德州休斯敦進行為期兩周的升空前隔離檢疫。

矗立在發射台上的98米高火箭。法新社

火箭的RS-25引擎。法新社

「阿耳忒彌斯2號」（Artemis II）載人繞月任務最快3月6日發射。法新社

美國太空總署舉行記者會，宣布載人繞月任務最快3月6日從佛羅里達甘迺迪太空中心發射升空。法新社

坐太空船繞月飛行

「阿耳忒彌斯2號」若順利發射升空，太空人會乘坐火箭頂部搭載的獵戶座太空船進行繞月飛行，為之後的載人登月任務鋪路。

不過太空總署同時提醒，剩餘任務準備工作仍可能導致發射時間推遲。

在2月19日，太空總署演練為「阿耳忒彌斯2號」載人繞月飛行任務的新一代登月火箭「太空發射系統」加注燃料。

發射團隊向矗立在發射台上的這枚98米高火箭加注了73萬加侖低溫儲存的推進劑，包括液態氫和液態氧。

為太空人登月鋪路

發射團隊選定模擬發射時間，演習點火倒計時，倒計時按計劃在點火前半分鐘停下，期間沒有報告明顯洩漏；然後將時鐘倒回，團隊重新演練最後10分鐘流程。太空總署於當天深夜宣布測試完成。

「阿耳忒彌斯2號」載人繞月飛行任務使用的「獵戶座」飛船和登月火箭均是首次執行載人任務。任務完成後，太空總署將推進讓美國太空人重返月球的「阿耳忒彌斯3號」載人登月任務，但完成該任務所需的月球着陸器目前仍在開發中。根據該載人登月任務，2名太空人計劃數年後在月球南極附近登陸。