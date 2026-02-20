愛潑斯坦案｜私人律師會計師協助性交易 同意遺產撥2億港元與受害人和解

美國「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的私人律師與會計師，是其遺產共同執行人，這兩人也涉反性交易與人口販運行為。根據最新提交的聯邦法院文件，他們同意與多名性侵受害人達成集體訴訟和解，將動用愛潑斯坦遺產中的2,500萬美元（約1.95億港元）作為和解金。不過，協議有待法官批准，且內容不包括承認不當行為。

本案於2024年提出，原告指控愛潑斯坦的私人律師因迪克（Darren Indyke）與會計師卡恩（Richard Kahn），也涉及「長期協助愛潑斯坦、維繫其性交易體系運作」。訴狀指出，兩人替愛潑斯坦設計並管理銀行帳戶結構，使其與同夥能夠取得大量現金進行非法性交易，並在多年期間掩蓋相關金流。

犯罪網路幫兇 與受害人假結婚

起訴書更指稱，兩人涉嫌與愛潑斯坦安排「至少與三名女性假結婚」，協助她們取得移民身分，讓她們得以繼續受控於愛潑斯坦的性剝削。原告形容，兩人「組織、控制並指導」性交易企業的多數關鍵運作，明知涉及性虐待與人口販運，仍選擇追逐金錢與權力。不過，訴訟並未指控兩人參與性侵或性剝削行為，而是「犯罪網路的幫兇」。

兩名執行人透過律師發表聲明，全面否認相關指控，強調從未協助或知悉愛潑斯坦的犯罪行為，也未與其有社交往來。律師並指出，沒有任何女性指控兩人實施或目睹性虐待，也未曾向他們舉報相關情事。

依擬議和解條款，若符合資格的集體訴訟成員少於40人，遺產方將支付2,500萬美元；若超過40人，金額將提高至3,500萬美元（約2.74億港元），由愛潑斯坦遺產給付，但參與和解者必須放棄未來對愛潑斯坦遺產的索賠權，也不得再從相關受害者賠償基金中取得補償。

愛潑斯坦於2019年8月去世前兩天，所清點的財產為6.5億美元（約50.8億港元），但由於幾年來多宗訴訟費用不斷付出，根據去年10月的法庭文件，愛潑斯坦遺產已縮水至1.27億美元（約9.9億港元）。

另外，美國司法部上個月披露的文件中包括愛潑斯坦的「1953年信託」副本，其中詳細列出去世後將其巨額財富分配給眾多朋友、家人、員工和同事。文件顯示，律師因迪克受贈5000萬美元，會計師卡恩受贈2,500萬美元。

目前相關資產仍凍結於美屬維京群島遺囑認證法院，待所有未決索賠處理完畢。另一方面，因迪克預計下周出席美國眾議院監督委員會的閉門聽證會，卡恩則預計於3月出席聽證。