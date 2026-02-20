Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

司法部總部正門懸掛特朗普巨幅肖像畫 引發獨立性質疑

即時國際
更新時間：13:48 2026-02-20 HKT
發佈時間：13:48 2026-02-20 HKT

美國華盛頓司法部總部大樓正門上方外牆周四掛上一幅印有總統特朗普巨幅肖像的垂直橫幅，引發輿論關注。批評者指出，自特朗普連任以來，司法部的獨立性正在動搖，並日益成為總統打擊政敵的工具，這包括針對聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）以及紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）等政治對手的訴訟。

配上「「讓美國再次安全」標語

美東時間當日下午1時左右，社交媒體開始流傳工人使用起重機懸掛橫幅的照片。該橫幅高約30呎，印有特朗普的黑白肖像，還配有「讓美國再次安全」的標語，這是特朗普政府在打擊非法移民和暴力犯罪議題上的核心口號之一。

相關新聞：
甘迺迪中心 | 改名後引發退演潮 特朗普宣布關閉2年翻新

司法部發言人表示，此舉是為慶祝美國建國250周年、並彰顯「在特朗普總統領導下讓美國更安全」的歷史性工作。然而批評者指出，橫幅本身並未提及250周年主題或相關標誌，其政治意味遠大於紀念意義。

司法部長自詡為總統主要支持者

事實上，司法部長邦迪自詡為總統的主要支持者與保護者，摒棄了前任為了維護調查與起訴公正而與白宮保持距離的做法。

加州民主黨國會參議員希夫（Adam Schiff）批評在聯邦大樓外懸掛總統肖像橫幅，稱其涉嫌動用公共資源進行政治宣傳。

司法部老將、現任「司法聯絡」（Justice Connection）組織創始人史黛西·揚（Stacey Young）發表聲明，斥此舉「可恥」，並稱這足以證明特朗普已「劫持」司法部的獨立性。

甘迺迪中心冠名惹爭議

此前，特朗普已將甘迺迪表演藝術中心冠上自己名字，並在白宮西廊設立「總統名人堂」，內含嘲諷拜登和奧巴馬的銘牌。特朗普的名字去年也被掛在華盛頓的美國和平研究所大樓上。

過去幾個月，類似的橫幅也曾出現在勞工部、農業部等聯邦機構大樓外，配有「美國工人至上」及「繁榮美國」等標語。

