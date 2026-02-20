Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦案｜安德魯被捕 朱弗雷家屬：心碎中獲一絲安慰

即時國際
更新時間：00:36 2026-02-20 HKT
發佈時間：00:36 2026-02-20 HKT

因牽涉已故富豪淫媒愛潑斯坦案而被褫奪王室頭銜的英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），於2月19日因涉嫌公職人員行為不當被捕。曾於2015年公開指控遭安德魯性侵、並於去年4月自殺身亡的朱弗雷（Virginia Giuffre）的家屬，其後發表聲明，對警方行動表示感謝。家屬指，安德魯被捕顯示「沒有人能凌駕於法律之上」，即使身為王室成員亦然，形容消息令「我們破碎的心得到一絲安慰」。

相關新聞：愛潑斯坦案｜前王子安德魯涉公職人員行為不當 66歲生日當天被捕

聲明又直言：「他從來不是什麼王子。朱弗雷所做的一切，是為了世界各地的倖存者。」

朱弗雷生前指控，自己17歲時被愛潑斯坦販賣到英國，並與安德魯發生性關係。相關說法多年來備受關注，安德魯一直堅決否認有任何不當行為。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
7小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
7小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
10小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
6小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
9小時前
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
6小時前
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
旅遊
13小時前
01:39
救貓墮斃｜死者單位沒裝窗紗 屢次冒險自行救貓　意外後貓被困窗台片段曝光
突發
9小時前