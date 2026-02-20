愛潑斯坦案｜安德魯被捕 朱弗雷家屬：心碎中獲一絲安慰

因牽涉已故富豪淫媒愛潑斯坦案而被褫奪王室頭銜的英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），於2月19日因涉嫌公職人員行為不當被捕。曾於2015年公開指控遭安德魯性侵、並於去年4月自殺身亡的朱弗雷（Virginia Giuffre）的家屬，其後發表聲明，對警方行動表示感謝。家屬指，安德魯被捕顯示「沒有人能凌駕於法律之上」，即使身為王室成員亦然，形容消息令「我們破碎的心得到一絲安慰」。

相關新聞：愛潑斯坦案｜前王子安德魯涉公職人員行為不當 66歲生日當天被捕

聲明又直言：「他從來不是什麼王子。朱弗雷所做的一切，是為了世界各地的倖存者。」

朱弗雷生前指控，自己17歲時被愛潑斯坦販賣到英國，並與安德魯發生性關係。相關說法多年來備受關注，安德魯一直堅決否認有任何不當行為。