愛潑斯坦案｜前王子安德魯涉公職人員行為不當 66歲生日當天被捕

據英國廣播公司（BBC）報道，一直身陷性醜聞、已失去王子頭銜的英王查理斯胞弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）因涉嫌公職人員行為不當被捕。路透社指出，安德魯涉嫌將政府機密檔案傳給美國「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。2月19日這天剛好是安德魯66歲生日的日子。

66歲生日當天被捕

泰晤士河谷警方本月較早前確認就安德魯涉「公職人員行為不當」展開調查。警方發表聲明，確認拘捕一名「來自諾福克郡、60多歲的男子已逮捕，目前仍被警方拘留」，根據國家指引「不會公佈被捕男子的姓名」，但各大傳媒均報道安德魯被捕。有人目睹 車輛抵達諾福克郡桑德靈厄姆莊園。

隨着美國司法部解密逾300萬頁「愛潑斯坦文件」，一直身陷醜聞的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）有更多「罪證」曝光。他在今年2月2日深夜搬離居住超過20年的溫莎「皇家別墅」（Royal Lodge），遷往國王查理斯三世私有的桑德靈厄姆莊園。是次搬遷被視為英王重手切割，終結其王室優渥生活。

安德魯前稱約克公爵，因捲入愛潑斯坦性醜聞，2025年10月至11月期間正式被剝奪「王子」頭銜及「殿下」（HRH）稱號，目前以蒙巴頓-溫莎（Mountbatten-Windsor）作為其姓氏。