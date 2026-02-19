Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦案｜前王子安德魯涉公職人員行為不當 66歲生日當天被捕

即時國際
更新時間：18:53 2026-02-19 HKT
發佈時間：18:05 2026-02-19 HKT

據英國廣播公司（BBC）報道，一直身陷性醜聞、已失去王子頭銜的英王查理斯胞弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）因涉嫌公職人員行為不當被捕。路透社指出，安德魯涉嫌將政府機密檔案傳給美國「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。2月19日這天剛好是安德魯66歲生日的日子。

66歲生日當天被捕

泰晤士河谷警方本月較早前確認就安德魯涉「公職人員行為不當」展開調查。警方發表聲明，確認拘捕一名「來自諾福克郡、60多歲的男子已逮捕，目前仍被警方拘留」，根據國家指引「不會公佈被捕男子的姓名」，但各大傳媒均報道安德魯被捕。有人目睹車輛抵達諾福克郡桑德靈厄姆莊園。

隨着美國司法部解密逾300萬頁「愛潑斯坦文件」，一直身陷醜聞的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）有更多「罪證」曝光。他在今年2月2日深夜搬離居住超過20年的溫莎「皇家別墅」（Royal Lodge），遷往國王查理斯三世私有的桑德靈厄姆莊園。是次搬遷被視為英王重手切割，終結其王室優渥生活。

安德魯前稱約克公爵，因捲入愛潑斯坦性醜聞，2025年10月至11月期間正式被剝奪「王子」頭銜及「殿下」（HRH）稱號，目前以蒙巴頓-溫莎（Mountbatten-Windsor）作為其姓氏。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
4小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
22小時前
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
00:21
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍
兩岸熱話
5小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
10小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
22小時前
一粥麵二人盆菜優惠！$148歎花膠蠔豉鴨掌+乳鴿 限時6日75折
一粥麵二人盆菜優惠！$148歎花膠蠔豉鴨掌+乳鴿 限時6日75折
飲食
2026-02-18 14:27 HKT
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
旅遊
7小時前