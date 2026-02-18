瑞典6旬漢涉逼妻賣淫 至少120名嫖客涉案

瑞典北部爆發駭人聽聞的剝削案件，一名男子涉嫌將自己的妻子當作商品，向至少120名男子提供性服務。檢察官安納斯泰特（Ida Annerstedt）週一（17日）證實，自去年十月該名妻子向警方求助後，其60多歲的丈夫已被拘留，案件調查已持續數月。

調查人員指出，這名丈夫「大規模且無情地」剝削了他的妻子。檢方週一首次公開涉案嫖客的驚人數量，但為保護當事人，並未透露這對夫婦的身份。據悉，該名年約60多歲的丈夫對所有指控均予以否認。

丈夫面臨重罪指控 最高恐囚十年

據檢方說法，調查人員一直在準備對該男子提出「嚴重扯皮條罪」的指控。若罪名成立，他將面臨二至十年的監禁。然而，對於案情細節，例如丈夫是否在過程中對妻子施以脅迫，或妻子是否曾被下藥，檢察官安納斯泰特拒絕發表評論，顯示案情可能涉及更複雜的內情。

瑞典獨特法律：罰嫖不罰娼

此案也突顯瑞典獨特的性交易法律。在瑞典，購買性服務以及從中牽線牟利均屬刑事犯罪，但出售性服務的性工作者本身則不被視為罪犯，而是被法律認定為受剝削的受害者。這項立法精神旨在從需求端打擊性交易產業鏈，保護弱勢一方。

檢察官表示，目前已有兩名據信曾向該女子購買性服務的男子遭到起訴，並預計將有更多嫌疑人面臨法律制裁。根據瑞典法律，即使是透過網路購買性服務而無實際身體接觸，也構成刑事犯罪，若嫖客罪名成立，最高可被判處一年監禁。對該丈夫的正式起訴書預計將於3月13日提交，審判也將隨後展開。