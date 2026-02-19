Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美加州北雪崩埋野滑隊 釀至少8死1失蹤

更新時間：10:19 2026-02-19 HKT
發佈時間：10:19 2026-02-19 HKT

美國加州北部內華達縣卡斯爾峰發生雪崩，一隊15人滑雪隊被困，至少8人死亡，6人被救回，仍有1人失蹤，是美國近45年來死亡人數最多的雪崩。

越野滑雪團共有9男6女，獲救的包括5女1男，其中兩人因傷送院治理，沒有生命危險。

綜合外媒及內華達縣警長辦公室消息，雪崩地點為加州及內達達州邊境的太浩湖西北部城堡峰（Castle Peak）蛙湖（Frog Lake）一帶。17日上午11時30分，海拔約2500米的現場正遭遇強烈冬季風暴，警方接報，一隊15人（前稱16人）的野外滑雪隊，遇上嚴重雪崩被困。

據內華達山脈雪崩中心（Sierra Avalanche Center）表示，這場雪崩達2.5級（最高為5級），足以造成傷害、掩埋或致人於死通常規模約為一座美式足球場長度，積雪高度超過1.8米。

內華達縣警長辦公室最新消息指，由於天氣極惡劣，救援人員花了數小時才能抵達現場，現已將倖存的6人救出，他們全部負傷，已送醫院治療。

 
 

