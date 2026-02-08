意大利冬奧賽區附近發生雪崩 3名越野滑雪人士死亡

意大利北部多個冬季運動地區近日降下大雪，當地時間周六，阿爾卑斯山區發生多宗雪崩事故，造成至少3名在非指定雪道（off-piste）滑雪的人士死亡，事發地點包括特倫蒂諾－上阿迪傑（Trentino Alto Adige）及倫巴第（Lombardy）兩個地區，均為冬季奧運部分比賽場地所在地。

疑因觸發雪層導致雪崩

意大利高山救援部門表示，其中兩宗雪崩發生於多洛米蒂山脈的馬爾莫拉達（Marmolada）地區，鄰近女子高山滑雪比賽舉行地科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）。救援人員在馬爾莫拉達山群、海拔約3,300米的蓬塔羅卡（Punta Rocca）峰一帶，尋回一名男子遺體。死者當時與另外3人一同進行越野滑雪，期間疑因觸發雪層導致雪崩，被積雪掩埋身亡。

救援部門指，其餘3名同行滑雪人士在事故發生後立即展開搜救，並獲其他滑雪者協助，直至專業救援人員到場，但仍未能挽回死者性命。

另外兩名死者則於倫巴第大區索恩德里奧省的阿爾博薩焦（Albosaggia）遇難，該地位於瓦爾泰利納（Valtellina）山谷下游，距離舉行男子高山滑雪賽事的博爾米奧（Bormio）約65公里。當局暫未確認特倫蒂諾－上阿迪傑地區是否另有第四名死者，當地傳媒報道，一名早前在雪崩中受傷的男子，其後在醫院不治。

兩名芬蘭滑雪人士日前遇雪崩亡

報道指，阿爾卑斯山區近日持續降雪，已引發多宗雪崩事故。特倫蒂諾－上阿迪傑地區近日亦曾發生雪崩，造成兩名芬蘭滑雪人士死亡。

意大利雪崩風險監測機構AINEVA周六警告，周日雪崩風險明顯偏高，新降積雪配合中等強度風勢，形成不穩定的風積雪板，容易引發雪崩，呼籲民眾提高警覺，避免進入高風險地區。