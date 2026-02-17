Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪道頓堀17歲少年刺殺案 死者頸部重創 疑兇懷強烈殺意施襲

即時國際
更新時間：02:19 2026-02-17 HKT
發佈時間：02:19 2026-02-17 HKT

日本大阪著名觀光區道頓堀周六（14日）深夜發生持刀傷人案，3名17歲少年遭刺傷，其中一人死亡、兩人重傷留醫。大阪府警周日（15日）逮捕21歲疑兇岩崎龍我，懷疑他帶有「強烈殺意」，先針對死者下手，再襲擊其餘兩人。

死者頸部傷勢嚴重

日本「朝日新聞」報道，死者為奈良縣田17歲男子鎌田隆之亮。調查人員透露，鎌田除胸部等多處刺傷外，頸部傷勢嚴重，顯示疑兇極其兇殘。警方計劃進行解剖，以確認詳細死因。

大阪道頓堀日前發生傷人案，釀1死兩傷。網上圖片
大阪道頓堀日前發生傷人案，釀1死兩傷。網上圖片

疑兇被捕後供稱並「無殺意」，最初只是想用刀作出威嚇，但對方向前撲來時刺中胸部附近，惟警方從傷勢分布、目擊者證詞及監視器畫面判斷，岩崎先以強烈殺意襲擊鎌田，再刺傷其他兩名少年。

相關新聞：大阪道頓堀斬人案︱釀3死傷20歲疑兇被拘 中國駐大阪總領館：近期避免前往日本

報道指，事件起因疑兇對現場一名女性滋擾，遭鎌田等人口頭制止後爆發衝突。認識疑兇的人形容岩崎「平時溫和，但一發怒就難以控制，經常隨身持刀」；有友人指他曾炫耀刀具，甚至在MV拍攝現場持真刀及假刀。

警方查看閉路電視錄象，約10小時後在現場約1.5公里外的浪速區路上逮捕疑兇，並檢獲懷疑案中凶器。

