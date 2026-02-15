大阪道頓堀斬人案︱釀3死傷20歲疑兇被拘 中國駐大阪總領館：近期避免前往日本
更新時間：11:20 2026-02-15 HKT
發佈時間：11:20 2026-02-15 HKT
日本大阪著名旅遊區道頓堀周六（14日）深夜發生持刀襲擊事件，3名10多歲男少年遭刺傷，其中一名17歲少年傷重身亡。央視新聞報道，當地警方已控制一名20多歲涉案男子。中國駐大阪總領事館指，近期日本部分地區治安環境不靖，類似惡性案件多發頻發，提醒中國公民近期避免前往日本。
疑兇疑與受害人認識
據日本NHK報道，警方指當晚約11時50分接獲報案，指大阪道頓堀一幢大廈1樓有多人被刺傷。警員到場後發現3名少年身中刀傷，全部送院搶救，其中來自奈良縣田原本町的17歲少年，胸部及其他部分被刺傷，經搶救後證實死亡，其餘兩人傷勢未明。
警方指，疑兇事發時身穿深色外套，犯案後徒步離開現場，警方在現場未發現兇器，相信疑兇與受害人互相認識，正調查事件動機及經過。
案發地點位於著名的「固力果」招牌附近，事發時現場人流眾多。有目擊者稱，傷者需接受心肺復甦急救，並看見疑似兇徒逃離現場，現場一度陷入恐慌並傳出尖叫聲；另有遊客表示，聽到尖叫後回頭便見有人倒地，有大批途人事後圍觀。
中國駐大阪總領事館消息，2月15日，大阪市中央區道頓堀發生一起持刀傷人事件，造成1人死亡、2人受傷，其中1人失去意識。
近期日本部分地區治安環境不靖，類似惡性案件多發頻發。值此春節假期之際，中國駐大阪總領事館再次提醒中國公民近期避免前往日本，再次提醒領區公民加強安全防範，密切關注當地治安形勢，切實提高安全防范意識，加強自我保護。
