KK園區2.0︱青松園區內貌首曝光 鐵欄鐵網雙重封窗

中緬泰聯手打擊緬北電騙KK園區，四大犯罪家族早前也陸續在中國伏法。有人發現在KK園區5公里外，新建「青松園區」從事電騙工作。知情者指，犯罪集團「化整為零」，以規模較少及分散隱藏方式在深山叢林，繼續進行跨國電騙活動。

電騙園區化整為零隱蔽深山

紅星新聞報道，馬來西亞某公益組織負責人胡傑良表示，在緬甸發現一個新的電騙園區「青松園區（又稱泰和園區）」，指園內有馬來西亞通緝犯，涉嫌誘騙至少150名馬來西亞人到上址，從事電騙活動。



胡傑良指，「青松園區」距離「KK園區」約5公里，位於後山深處，被叢林隱蔽。他指，該處被稱為「KK園區2.0版」，目前正高速擴建中。

胡傑良表示，緬北的電騙產業被掃蕩後，正處「變異升級」階段，由「過去的集中式園區，轉變成分散化、碎片化的據點，一拳打散後，它們像沙礫一樣四散開來，隨後又在別處重新聚攏」。

胡傑良獲受困「青松園區」人士提供資料，其內部情況也首次曝光。照片顯示，園區內的建築基本上都是三層或四層高的樓宇，窗口都裝著拇指粗細的鐵欄，鐵欄外還有一層鐵網雙重封閉，園區周邊也有鐵欄圍起，間隔的鐵欄之間疑似裝有監控攝影機，而鐵欄之外就是大量的荒山圍繞。

此外，照片裏還看到多輛巡邏車以及疑似一片運動場地；一些照片中，園區內堆放了大量建築材料，不知是用於繼續擴建還是此前擴建時剩下的材料。根據胡傑良11日中午收到的園區視訊顯示，園區內許多宿舍陽台上還晾著洗好的衣物，意味著此時宿舍內還有許多人員。

據早前報道，位於妙瓦底的KK園區，在多國聯合打擊後，園內630餘楝建築物已全部被拆除。