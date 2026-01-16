KK園區2.0？ 柬泰邊境驚現新詐騙集團 規模龐大戒備如監獄

緬甸政府日前宣布採取雷霆行動，出動軍力徹底摧毀惡名昭彰的泰緬邊境「KK園區」。然而，正當外界以為詐騙集團氣數已盡之際，馬來西亞國際人道主義組織（MHO）近日卻發出警報，揭發在柬埔寨與泰國邊境附近，已悄然崛起一座規模更龐大的新型詐騙園區，恐成為「KK園區2.0」，再度引發國際關注。

緬軍炸毀635處設施 KK園區化為焦土

據緬甸政府公布消息，軍方於1月10日對位於泰緬邊界的「KK園區」展開大規模清剿行動，總計炸毀多達635處非法設施，試圖以此回應國際社會對打擊跨境電騙的壓力。

雖然多國近年不斷強化掃蕩力道，但詐騙集團似乎早已「轉場」。大馬媒體《中國報》引述馬來西亞國際人道主義組織MHO華裔社會公關代表胡杰良的消息指，新興的詐騙黑點位於柬埔寨烏拜川（Ou Bei Choan），距離泰國沙繳府（Sa Kaeo）僅約1公里，地理位置極其隱蔽且方便跨境轉移人手。

實地直擊：高牆佈滿碎玻璃 宿舍加裝鐵花

胡杰良日前親赴現場實地視察，並拍攝一段長達10分鐘的影片。他指出，從衛星地圖上看，該處偽裝成普通開發區，但走近一看卻戒備森嚴得令人心寒。園區佔地極廣，核心區域外圍築起高聳圍牆，牆頭鋪滿銳利的碎玻璃。

更駭人的是，園區內的宿舍窗戶全部加裝了封閉式鐵花，設計完全仿照監獄，顯然是為了防止被拐騙至此的受害者逃脫。胡杰良直言，這裏的防範等級與KK園區相比有過之而無不及。

豬仔冒死傳送定位 救援組織憂黑數龐大

這座「2.0版」園區之所以曝光，全賴一名受困其中的馬來西亞籍男子。他不顧性命危險，偷偷向外界傳送定位訊號救助。雖然此舉一旦被發現恐遭毒打甚至滅口，但其傳出的座標成功揭開了這座疑似「魔窟」的真面目。

MHO表示，目前僅與一名受害者取得聯繫，但根據園區規模推算，實際受困的人數恐怕極為驚人，潛藏的「黑數」不容小覷。組織呼籲各國政府正視詐騙基地南移及升級的趨勢，避免更多無辜市民落入人間煉獄。