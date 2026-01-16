Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KK園區2.0？ 柬泰邊境驚現新詐騙集團 規模龐大戒備如監獄

即時國際
更新時間：09:37 2026-01-16 HKT
發佈時間：09:37 2026-01-16 HKT

緬甸政府日前宣布採取雷霆行動，出動軍力徹底摧毀惡名昭彰的泰緬邊境「KK園區」。然而，正當外界以為詐騙集團氣數已盡之際，馬來西亞國際人道主義組織（MHO）近日卻發出警報，揭發在柬埔寨與泰國邊境附近，已悄然崛起一座規模更龐大的新型詐騙園區，恐成為「KK園區2.0」，再度引發國際關注。

緬軍炸毀635處設施 KK園區化為焦土

據緬甸政府公布消息，軍方於1月10日對位於泰緬邊界的「KK園區」展開大規模清剿行動，總計炸毀多達635處非法設施，試圖以此回應國際社會對打擊跨境電騙的壓力。

雖然多國近年不斷強化掃蕩力道，但詐騙集團似乎早已「轉場」。大馬媒體《中國報》引述馬來西亞國際人道主義組織MHO華裔社會公關代表胡杰良的消息指，新興的詐騙黑點位於柬埔寨烏拜川（Ou Bei Choan），距離泰國沙繳府（Sa Kaeo）僅約1公里，地理位置極其隱蔽且方便跨境轉移人手。

實地直擊：高牆佈滿碎玻璃 宿舍加裝鐵花

胡杰良日前親赴現場實地視察，並拍攝一段長達10分鐘的影片。他指出，從衛星地圖上看，該處偽裝成普通開發區，但走近一看卻戒備森嚴得令人心寒。園區佔地極廣，核心區域外圍築起高聳圍牆，牆頭鋪滿銳利的碎玻璃。

更駭人的是，園區內的宿舍窗戶全部加裝了封閉式鐵花，設計完全仿照監獄，顯然是為了防止被拐騙至此的受害者逃脫。胡杰良直言，這裏的防範等級與KK園區相比有過之而無不及。

豬仔冒死傳送定位 救援組織憂黑數龐大

這座「2.0版」園區之所以曝光，全賴一名受困其中的馬來西亞籍男子。他不顧性命危險，偷偷向外界傳送定位訊號救助。雖然此舉一旦被發現恐遭毒打甚至滅口，但其傳出的座標成功揭開了這座疑似「魔窟」的真面目。

MHO表示，目前僅與一名受害者取得聯繫，但根據園區規模推算，實際受困的人數恐怕極為驚人，潛藏的「黑數」不容小覷。組織呼籲各國政府正視詐騙基地南移及升級的趨勢，避免更多無辜市民落入人間煉獄。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
46分鐘前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
12小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
11小時前
警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚（左）、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。黎志偉攝
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
10小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
17小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
2026-01-15 09:00 HKT
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
12小時前
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
12小時前
新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確
新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確
股市
4小時前