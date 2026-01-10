緬甸「KK園區」635據點全遭摧毀 電詐四大家族押解回中國特寫首曝光︱有片

緬甸及柬埔寨等地犯罪集團利用各種手段進行電詐，讓無數中國人飽受金錢損失，甚至被奪寶貴性命。

635處據點被毀

緬媒伊江之聲報道，緬甸軍政府10日透過國營媒體宣布，位於緬泰邊境妙瓦底的KK園區內涉案的635棟建築被全部拆除（其中A區148棟、B區73棟、C區414棟），這一行動從物理上徹底清除了這個東南亞臭名昭著的「電詐地標」。而位在泰緬邊境妙瓦底的水溝谷詐騙園區（Shwe Kokko），也同樣在被緬甸軍方沒收通訊設備後關閉。



不過有消息指，軍方展開行動前，KK園區主要犯罪組織已提前撤離，轉移至其他隱密地點繼續運作。這次大規模掃蕩行動正值緬甸自2025年12月啟動總統大選之際。分析人士指出，軍政府此舉意在向國際社會展現打擊跨國犯罪的決心。

行動正值緬甸總統大選

面對緬甸詐編問題，中國公安自2023年10月開始打擊緬北涉及中國人的電詐犯罪專項行動。央視《法治在綫》在今日（10日）中國警察節上，首次播出多名電詐集團頭目的押解特寫。

加插佘智江、陳志被押影片

直至2024年1月底，白所成等10名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目被押解中國，接受司法審訊。公安當日在專機上押解白所成、白應蒼、劉正祥及魏懷仁等人。

此外，影片亦加插被指是緬甸KK園區頭目佘智江、和同樣涉及電詐的柬埔寨太子集團始創人陳志的押解畫面。