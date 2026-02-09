Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《Ong Kaw Kaw》︱大馬洗腦賀年神曲熱爆 網民：廣東人先聽出精髓︱有片

更新時間：18:14 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:14 2026-02-09 HKT

馬年將至，社群平台近日瘋傳一首馬來西亞的賀年歌MV，由於曲名《Ong Kaw Kaw》取自閩南話，被指和廣東粗口相似，引發爭議，令歌曲熱度不斷升溫。

極相似廣東粗口諧音

據了解，《Ong Kaw Kaw》是馬來西亞連鎖餐飲品牌Bungkus Kaw Kaw近日推出的賀年歌，MV中的歌手在飲品店內不斷跳唱「Ong Kaw Kaw」這關鍵歌詞，再以普通話歌詞推介Bungkus Kaw Kaw的飲品。

由於歌曲節奏輕快，加上歌詞洗腦易上口，甫推出即大受歡迎，加上有網民指歌中不斷重覆的「Ong Kaw Kaw」，與廣東粗口「戇XX」極相似，引發填詞人刻意用粗口諧音入歌提升流量的爭議，令歌曲在網絡廣泛轉發，人氣進一步升溫。

許多網民笑言，「這新年歌是針對廣東人的嗎？」、「創作團隊沒有識粵語的人」、「只有廣東人會聽得懂這歌的神髓」。

不過，有網民分析指「Ong Kaw Kaw」其實源自閩南語「旺厚厚」，意思是「興旺到極點」，放在賀年歌中其實很恰當，能增加節慶氣氛，卻被網民誤會是玩粗口諧音。

