遊日注意︱最強寒流雪封日本 氣象廳預告多地交通癱瘓231航班取消

日本遭受入冬以來最高寒流侵襲，全國大範圍有暴雪，氣象廳已對鳥取縣、福井縣和京都發出大雪警報，又提醒風雪或造成交通大規模中斷，呼籲公眾留意。截至8日下午4時半，全日空及日本航空已取消231個航班，逾3.2萬旅客行程受阻。

鳥取積雪52厘米

綜合日本放送協會、朝日電視台報道，氣象廳已對鳥取縣、福井縣和京都發出大雪警報，當中鳥取縣遭暴雪衝擊，8日截至早上8時，6小時降雪量達37厘米創新高，截至下午2時積雪更達52厘米，當地的鳥取機場與米子機場全日停飛。

此外，島根縣出雲機場、兵庫縣但馬機場，以及羽田往返小松、廣島等航線也大規模停飛，交通癱瘓情況持續擴大。

全日空與日本航空共計取消231個航班，主要集中在羽田機場往返各地的航線。全日空表示，預計9日上午也會有航班取消。



氣象廳指出，這波異常強烈的寒流導致山陰到北陸地區積雪量暴增。提醒風雪或造成交通大規模中斷，呼籲公眾留意，避免不必要的外出移動。