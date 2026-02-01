遊日注意｜青森183cm積雪釀災 多人在自家遭活埋 急求自衛隊出動

受到近期冬季氣壓分布的影響，日本各地頻繁傳出大雪災情。特別是在青森市，積雪深度一度達驚人的183厘米，創下有觀測紀錄以來的第4大暴雪，並有多位民眾因積雪而遭遇不幸事故。1月30日，一位高齡80歲的老先生被發現遭積雪掩埋於自家車棚下方，儘管緊急救出並送往醫院，最終仍宣告不治。根據日本《每日新聞》的報道，這名老先生被發現時，身旁還放置著一把雪鏟。

青森縣政府於周日（1日）向陸上自衛隊請求派遣人手救災，針對行動不便的獨居高齡者住戶，展開緊急屋頂除雪支援。

相關新聞：遊日注意 | 日本多地持續強降雪 釀至少14死198傷 交通嚴重受阻

隨著雪勢持續增強，青森市已傳出多宗因除雪作業引發的死亡事故。1月31日，一名中年男子被發現倒臥在自家房屋的屋頂雪堆之中，經確認已明顯死亡。青森警署表示，這位54歲的農夫自當天中午起便開始進行屋頂的除雪作業。

要求自衛隊支援 助行動不便獨居長者除雪

面對日益嚴峻的災情，青森縣政府在收到青森市政府的請求後，於周日晚上10時向陸上自衛隊發出災害派遣請求。

縣府指出，今次派遣的核心任務是協助市內行動不便的獨居老人清理屋頂積雪，並收集各地受災情報。

設雪災諮詢服務熱線

面對嚴峻的雪災狀況，地方政府已依照災害救助相關法規，設立了「雪災」相關的諮詢服務窗口，舉凡屋頂積雪過重、家門因積雪而無法開啟等個人難以解決的問題，民眾皆可撥打電話尋求協助。

自上午8點30分開始，六條諮詢專線的電話鈴聲便此起彼落，許多民眾紛紛表示：「請務必到我家來看看情況。」然而，由於路面積雪嚴重，導致車道寬度縮減，使得公務人員在交通方面遭遇了相當大的阻礙。