遊日注意 | 日本多地持續強降雪 釀至少14死198傷 交通嚴重受阻

受冬季氣壓分佈影響，日本多地連日來出現強降雪。當地總務部消防局周六通報，自20日以來的強烈降雪已在全國造成至少14人死亡、198人受傷，多地交通因大雪嚴重受阻。

日本氣象廳說，連日來的冬季氣壓導致從日本北部到西部日本海一側普遍降雪，部分地區遭遇數十年一遇的大雪，積雪厚度達到往年同期的6倍左右。預計相關地區的降雪天氣將持續至下周。

料降雪持續至下周

北海道旅客鐵道株式會社周五（30日）表示，受大雪影響，自25日起該公司連續3天內共有1400多趟列車停運，約41.4萬人次出行受影響。

此外，受列車停運和航班取消等因素影響，北海道新千歲機場25日和26日兩晚共有約9000名旅客滯留過夜。

從30日清晨至31日清晨的24個小時內，東北地區降雪量最多可達70厘米、新潟縣約50厘米、北陸地區約40厘米、近畿地區也可能再降下30厘雪量。

當局籲提防雪崩

氣象廳特別提醒，北陸與近畿地區可能將流入發達雪雲，短時間內降雪量急增。平時較少降雪的關東南部及東海等太平洋側平地，也可能出現降雪與積雪現象，東京23區不排除出現些微降雪。

當局提醒民眾嚴防交通中斷與路面結冰，同時警戒雪崩、電線與樹木積雪導致停電，以及屋頂積雪滑落的危險。