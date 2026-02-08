Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦案｜名列文件169次現身淫媒聚會？達賴辦公室否認：從未任何往來

即時國際
更新時間：17:07 2026-02-08 HKT
發佈時間：17:07 2026-02-08 HKT

達賴喇嘛辦公室今天發表聲明，指近日部分媒體與社交媒體試圖將達賴喇嘛尊者，與美國性犯罪富豪愛潑斯坦作聯繫。經明確確認，達賴喇嘛尊者從未與愛潑斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與愛潑斯坦進行任何形式的會面、聯繫或往來。

達賴喇嘛辦公室今天以「達賴喇嘛尊者與『愛潑斯坦檔案』無任何關聯」為題發表聲，提到上述內容。

相關新聞：愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人

聲明表示，近日部分大眾媒體與社交媒體發表有關「愛潑斯坦檔案」之報道，並試圖將達賴喇嘛尊者與愛潑斯坦「聯繫起來」。

已故淫魔富豪愛潑斯坦的醜聞風暴震動西方政壇。路透社
這項聲明強調，達賴喇嘛辦公室在此明確確認，達賴喇嘛從未與愛潑斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與其進行任何形式之會面、聯繫或往來，特此澄清，以正視聽。

中國西藏網5日晚間發表文章，引述印度「金融快報」2日報道及白俄羅斯媒體「Nexta TV」在社交平台X的貼文，指達賴喇嘛曾於2012年與愛潑斯坦會面，且在美國司法部新公布的愛潑斯坦電子郵件中，達賴喇嘛的名字被提到169次。

中國西藏網還稱，2025年8月29日，美國「反擊」網站（COUNTERPUNCH）曾發表題為「達賴喇嘛為何會出現在愛潑斯坦的家中？」文章，指一名記者宣稱在愛潑斯坦位在曼哈頓別墅舉行的聚會上「見到了達賴喇嘛」。這篇文章隨後即在中文網路上流傳。

