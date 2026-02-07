猩猩影片風波 | 特朗普拒道歉 辯稱未看到爭議部分

美國總統特朗普早前在其社交平台Truth Social帳號上分享一段帶有歧視性的影片，將前總統奧巴馬夫婦描繪成叢林中的猿猴，引發美國政壇跨黨派強烈譴責後，貼文隨後被刪除。白宮起初為該貼文辯護，但在發布約12小時後、於周五（6日）清晨刪除。一名白宮官員解釋，是一名白宮幕僚誤發該篇貼文，目前已經撤下。特朗普對此表示，他只看到影片的前半部，並沒看到有爭議的結尾，他也譴責該影片，但拒絕道歉。

僅譴責影片

這段分享於Truth Social的1分鐘影片，擴大關於他將2020年大選失敗歸咎於投票舞弊的指控。在影片結尾剪接了一段簡短、顯然是由AI生成的片段，畫面中猿猴在叢林中跳舞，奧巴馬夫婦的臉被合成到猴子身上，長約一秒鐘。背景音樂則播放《獅子今晚睡著了》（The Lion Sleeps Tonight）。

相關新聞：

特朗普轉發影射奧巴馬夫婦是猩猩惡搞片捱轟 白宮急刪帖：員工誤發

特朗普強調只看到前半段影片。美聯社

特朗普被媒體問到是否譴責該影片時，他回應：「我當然譴責。」

特朗普惹上種族歧視奧巴馬的風波。美聯社

特朗普被指種族歧視奧巴馬。法新社

影片隨即引發政壇跨黨派強烈譴責，影片之後被刪除。

聲稱只看了前半段

白宮最初駁斥外界批評是「假憤怒」，但隨後改口，將貼文歸咎於一名幕僚操作失誤。

特朗普事後回應說，他只看到了影片的前半部，並沒有看到引發爭議的結尾。他說：「我沒有看完整段影片，只看了前面那一段，那一段其實是在講投票機器的選舉舞弊，有多狡詐、多噁心。後面我就交給其他人處理了。一般來說，他們會把整段都看完，但我猜這次有人沒有。」

指自己沒有犯錯

一名特朗普的顧問則表示，特朗普並沒有看過該影片，在得知內容有爭議後便下令刪除；該顧問透露，只有少數高級幕僚擁有特朗普社媒帳號的權限。

特朗普被媒體問到是否譴責該影片時，他回應：「我當然譴責。」但他拒絕道歉，並說：「我沒有犯錯。我的意思是，我每天會看很多東西，成千上萬的內容。」