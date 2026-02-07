Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊重啟核談判未見突破 美方突促公民撤離 伊朗武裝部隊宣布最高戒備

更新時間：08:16 2026-02-07 HKT
發佈時間：08:16 2026-02-07 HKT

美國與伊朗代表團昨日（6日）在阿曼首都馬斯喀特重啟核子問題間接談判，這是自2025年6月美國空襲伊朗核設施以來，兩國官員首次就核議題面對面磋商。儘管雙方在會後形容開局「良好」且「積極」，但會談前夕兩國均展現出極度強硬的軍事姿態，令中東局勢陷入「攤牌時刻」的邊緣。

美方首派軍事統帥坐鎮 促公民立即離境

此次談判層級頗高，美方代表團由總統特使威特科夫、總統女婿庫什納，以及美軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）組成。這是美國首次派遣地區最高級別軍事指揮官出席此類外交會談，外界解讀此舉帶有強烈的威懾意味，提醒伊方「林肯號」航母打擊群已在近海待命。

伊朗外長阿拉格齊現身阿曼首都馬斯喀特，與美方展開核談判。美聯社
伊朗外交部官員透露，伊朗武裝部隊已自6日晚間起進入數月以來「最高級別」的戒備狀態。美聯社
美國國務院於5日深夜透過「虛擬駐德黑蘭使館」發出緊急安全警告，敦促在伊朗的美國公民「現在就離開」。美聯社
日前土耳其民眾支持伊朗示威中，有人焚燒特朗普的畫像。美聯社
就在談判前夕，美國國務院於5日深夜透過「虛擬駐德黑蘭使館」發出緊急安全警告，敦促在伊朗的美國公民「現在就離開」。警告要求公民自行制定撤離計畫，考慮經陸路前往土耳其或亞美尼亞，並警告若發生突發軍事衝突，政府未必能提供協助。

伊方：不接受「零鈾濃縮」等無理條件

面對美方的軍事與外交壓力，伊朗方面亦不甘示弱。據伊朗外交部官員透露，伊朗武裝部隊已自6日晚間起進入數月以來「最高級別」的戒備狀態。伊朗外長阿拉格齊在談判結束後表示，雖然會談氛圍良好且同意繼續溝通，但強調「避免威脅與施壓」是任何對話的必要前提，重申絕不接受「不得進行鈾濃縮」等無理條件。

據悉，此次會談由阿曼外相巴德爾擔任中間人，以「穿梭外交」方式傳達雙方立場。美方試圖將談判範圍擴大至彈道導彈及人權議題，而伊方則堅持應聚焦於核問題及解除制裁。

地緣政治分析家麥克納利（Bob McNally）指出，美伊雙方互信基礎極低，預計未來數周內發生軍事衝突的可能性高達75%。他分析，若談判破裂，美國可能採取委內瑞拉式的海上封鎖或選擇性空襲；若美方未有行動，以色列亦可能隨時出手打擊伊朗的核設施與政權核心。

