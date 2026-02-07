馬斯克深夜發文嘆「金錢買不到幸福」還配悲傷表情符號惹熱議 網民：無病呻吟

坐擁全球首富寶座、掌控多間尖端科技企業的馬斯克（Elon Musk），近日竟在社交平台大吐苦水。他在深夜發文感嘆「金錢買不到幸福」，這番言論隨即引起全球網民瘋傳，不少人對這位擁有天文數字財富的富豪所面臨的「快樂難題」感到諷刺。

深宵發悲傷表情包 瀏覽量逼近1億

馬斯克於當地時間5日凌晨，在其旗下的X平台（前稱Twitter）上發文，語帶唏噓地寫道：「說『金錢買不到幸福』的人，真是太有道理了。」他更在帖文中配上一個悲傷的表情符號，流露出少見的消沉情緒。

這則貼文在短時間內迅速發酵，瀏覽次數已突破9,600萬次。儘管身家足以讓他隨心所欲地推進火星殖民計劃、向政界巨頭大灑金錢，甚至輕鬆養育十多名子女，但這些似乎都未能填補他內心的空虛。

福布斯估算身家逾6.5萬億元 薪酬獎金或達1兆

根據《福布斯》（Forbes）雜誌最新估算，馬斯克的身家已高達8,348億美元（約6.5萬億港元）。更驚人的是，隨着電動車龍頭特斯拉（Tesla）股東通過的薪酬方案，他未來可能獲得的高達1兆美元的績效獎勵。

面對這位全球最有錢的人大談「幸福論」，網民反應極端。支持者建議他尋求宗教慰藉或投身慈善，試圖在財富之外找尋人生意義；然而，大部分網民則對此嗤之以鼻。

有網民一針見血地指出，財富雖然未必等同幸福，但絕對能讓人處於優勢：「不過，錢確實會讓你搶得先機。」更有不少人直言馬斯克是在「無病呻吟」，留言諷刺道：「你會擔心沒法給孩子一個遮風避雨的地方嗎？不會？那就別再討拍（求同情），知足常樂。」